21:31
24 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК

      Что будет с Россией после смерти Путина: ответ военного эксперта

      227 Читати новину українською
      Военный эксперт рассказал, что будет с Россией после смерти Путина.
      Военный эксперт рассказал, что будет с Россией после смерти Путина. / Фото из открытых источников

      После смерти президента России Владимира Путина россияне не слишком будут обращать внимания на продолжение или развенчание культа его личности. Россия, скорее всего, будет "расходиться по швам".

      Военный эксперт Олег Жданов считает, что такой послепутинский распад Россию заденет и Украину, пишет "Главред".

      Читайте также: В России устроили массовые марши памяти Немцова: участники скандируют "Украина, мы с тобой"

      "В случае смерти Путина России будет не до его истории. Поскольку она, скорее всего, начнет разлазиться по швам, как гнилая материя", - сказал он.

      При этом эксперт отметил – такое развитие события будет иметь влияние и на Украину.

      В частности, можем ожидать большой волны мигрантов со стороны России, к этому необходимо быть готовым. Также возможно присоединение отдельных регионов России к Украине и Беларуси,
      – считает Жданов.

      Отметим, результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствует о том, что рейтинг доверия президента России Владимира Путина опустился до 33,4%. Это исторический минимум. За первые 15 лет работы Путина его минимальный рейтинг был в марте 2005 года – на фоне монетизации льгот.

      blog_ava
      Свежие прогнозы букмекеров: Украина поднялась в рейтинге Евровидения-2019
      сегодня
      1371
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: "Русские бл*яди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "Русские бл*яди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      420
      MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      379
      Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      сегодня , 19:01 Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      Олекса Коба 368
      Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      Ольга Черненко 2581
      Российские мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли Золотое и Новоалександровку
      сегодня , 13:36 Российские мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли Золотое и Новоалександровку
      582
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Опасная красота: эффектные извержения вулканов в разных частях мира
       9 января 2017 , 13:06
      США перебросили вооружение в Южную Корею в ответ на ядерные испытания КНДР
       10 января 2016 , 12:35
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук