Что будет с Россией после смерти Путина: ответ военного эксперта

После смерти президента России Владимира Путина россияне не слишком будут обращать внимания на продолжение или развенчание культа его личности. Россия, скорее всего, будет "расходиться по швам".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что такой послепутинский распад Россию заденет и Украину, пишет "Главред".

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"В случае смерти Путина России будет не до его истории. Поскольку она, скорее всего, начнет разлазиться по швам, как гнилая материя", - сказал он.

При этом эксперт отметил – такое развитие события будет иметь влияние и на Украину.

В частности, можем ожидать большой волны мигрантов со стороны России, к этому необходимо быть готовым. Также возможно присоединение отдельных регионов России к Украине и Беларуси,

– считает Жданов.

Отметим, результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствует о том, что рейтинг доверия президента России Владимира Путина опустился до 33,4%. Это исторический минимум. За первые 15 лет работы Путина его минимальный рейтинг был в марте 2005 года – на фоне монетизации льгот.