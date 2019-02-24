Що буде із Росією після смерті Путіна: відповідь воєнного експерта

Після смерті президента Росії Володимира Путіна росіяни не надто зважатимуть на продовження чи розвінчання культу його особи. Росія, скоріш за все, буде "розходитися по швах".

Воєнний експерт Олег Жданов вважає, що такий післяпутінський розпод Росію зачепить і Україну, пише "Главред".

Читайте також: У Росії влаштували масові марші пам’яті Нємцова: учасники скандують "Україно, ми з тобою"

"У разі смерті Путіна Росії буде не до його історії. Оскільки вона, скоріш за все, почне розлазитись по швах, як гнила матерія", – сказав він.

При цьому експерт зазначив – такий розвиток події матиме вплив і на Україну.

Зокрема, можемо очікувати великої хвилі мігрантів з боку Росії, до цього необхідно бути готовим. Також можливе приєднання окремих регіонів Росії до України та Білорусі,

– вважає Жданов.

Зазначимо, результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки свідчить про те, що рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна опустився до 33,4%. Це історичний мінімум. За перші 15 років роботи Путіна його мінімальний рейтинг був у березні 2005 року – на тлі монетизації пільг.