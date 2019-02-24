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      У Росії влаштували масові марші пам’яті Нємцова: учасники скандують "Україно, ми з тобою"

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      Марш пам’яті Бориса Нємцова у Росії
      Марш пам’яті Бориса Нємцова у Росії / Twitter.com/ChetkiyTASS

      У Росії в кількох містах відбуваються марші пам'яті Бориса Нємцова – вбитого опозиційного політика. На акції 24 лютого у Москві учасники скандують "Всіх не перестріляєш", "Імпічмент – люстрації", "Росія буде вільною", та "Україно, ми з тобою". Мітингувальники також виголошують вимоги звільнити з російських в'язниць українських полонених.

      У російській столиці поліція дозволила мітингувальникам принести з собою плакати. Проте людей у спеціальному наметі оглядали правоохоронці та працівники управління з протидії екстремізму МВС Росії.

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      До демонстрантів у Москві приєдналися відомі політики і правозахисники: член окружної Ради депутатів РФ Ілля Яшин, позбавлений адвокатського статусу активіст Марк Фейгін, письменник і журналіст Дмитро Биков. На марші були присутні також роісйський опозиціонер Олексій Навальний та екс-кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак.

      Борис Нємцов марш Росія
      Марш пам'яті Нємцова

      На акції у Санкт-Петербурзі учасники маршу скандують: "Герої не вмирають", "Росія без Путіна", "Ні – війні" та "Путін – злодій".

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      При цьому в деяких містах Росії масові марші скасували. У Нижньому Новгороді організатори змушені були відмовитися від акції через заборону влади на проведення публічних заходів у центрі міста. Акція у пам'ять про Нємцова там відбудеться у вигляді одиночних пікетів.

      Акації пам'яті опозиціонера заплановані і в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Кельні, Єревані та Вашингтоні.

      Дивіться відео з маршу пам'яті Бориса Нємцова у Москві:

      Хто такий Борис Нємцов? Відомий російський політик-опозиціонер, який критикував владу країни, зокрема й президента Володимира Путіна. Нємцов засуджував анексію Криму та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити підтримку прихильникам окупаційної влади Донбасу.

      Нємцова вбили 27 лютого 2015 року у центрі Москви кількома пострілами у спину. За цей злочин до в’язниці посадили 5 виконавців (усі – чеченці). Самого вбивцю Заура Дадаєва засудили до 20 років ув’язнення, а його спільникам дали від 11 до 19 років. При цьому слідство так і не дало відповіді, хто замовив убивство Нємцова. Проте чимало активістів та опозиціонерів підозрюють у цьому лідера Чечні Рамзана Кадирова.

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      Теги: Новини України Новини Росії Протести Борис Нємцов Вбивство Нємцова Москва Пікет Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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