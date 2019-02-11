Что дает жителям общежитий бессрочный мораторий на выселение

Закон, которым бессрочно продлен мораторий на запрет выселения жителей общежитий, вступил в силу. Какие изменения ждут жителей общежитий – узнала журналистка 24 канала.

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Законодательные новации

8 февраля вступил в силу закон, которым запрещено выселять жителей общежитий до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин. Программу должны были ввести в течение 2017-2022 годов, но пока она не дошла до парламента.



И до принятия закона массового выселения из общежитий – не было

В этом законе не заложен механизм введения моратория. И это – основной его пробел. С другой стороны, недавно Верховный Суд принял решение, суть которого сводится к тому, что все общежития должны быть предоставлены на приватизацию людям, без всяких условий. Это решение упростит процедуру приватизации для жителей общежитий,

– сказал 24 каналу президент ВОГ "Ассоциация жителей общежитий Украины" Анатолий Будник.

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Это решение является очень хорошим судебным прецедентом, которым в будущем смогут руководствоваться те, кто захочет приватизировать жилье в общежитии.

Прибыльные метры

Сейчас местные власти не очень охотно передают в собственность жителям общежитий их комнаты.

Балансодержатели (предприятия – владельцы общежитий) и главы администраций имеют выгоду из этой недвижимости. Людей выселяют, а в помещениях делают косметический ремонт и продают своим приближенным или тем, кто имеет деньги. Многие общежития расположены в центре городов, поэтому их активно покупают под офисы,

– рассказывает Анатолий Будник.



После ремонта стоимость квадратных метров в общежитиях значительно возрастает

В основном, предприятия, которые в свое время выдавали людям комнаты в общежитиях, уже ликвидированы или же на них сменилось руководство. Новые директора разработали некую схему заработка на общежитиях: они выселяют уже ненужных им людей через суды. При этом используя одну, но очень распространенную схему.

Выселяя человека из общежития, руководство предприятия, на балансе которого числится помещение, мотивируют это отсутствием документа, удостоверяющего совместное решение администрации предприятия и профсоюзного комитета о выделении этого помещения. Человек говорит - у меня же есть ордер, но их это не убеждает. Конечно, решение администрации и профсоюзного комитета есть, но оно же в архивах предприятия, людям этот документ никто и никогда не выдавал. Собственно, как и доступ к архиву,

- добавляет Анатолий Будник.

Мораторий не для всех

Под действие моратория подпадают общежития, которые являются объектами права государственной и коммунальной собственности. Правда, запрет на выселение не касается общежитий, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении:

воинских частей, учреждений и организаций Национальной гвардии Украины;

Службы безопасности Украины;

Государственной пограничной службы;

Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

Государственной специальной службы транспорта;

Министерства внутренних дел Украины;

Национальной полиции Украины;

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (кроме находящихся за пределами воинских частей, учреждений, организаций);

государственных учебных заведений (кроме тех, которым предоставлен статус общежитий семейного типа и предназначенных для проживания семей преподавателей и работников), Национальной академии наук Украины (кроме тех, которым предоставлен статус общежитий семейного типа и предназначенных для проживания семей).

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Кто имеет право на приватизацию

Приватизировать комнату в общежитии имеют право украинцы и члены их семей, в которых нет другого жилья, а также одинокие граждане, не имеющие собственного жилья. При этом, они не должны были использовать право на бесплатную приватизацию государственного жилищного фонда. Для того, чтобы приватизировать комнату, они должны совокупно в течение пяти лет и больше проживать в доме.

Когда речь идет об общежитиях коридорного типа, передачи в собственность граждан подлежат только комнаты, которые имеют соответствующие номера.

Иногда человека регистрируют не в конкретной комнате, а просто по адресу расположения общежития. В таком случае, чтобы доказать факт своего проживания в конкретной комнате, необходимо обращаться в суд. И опять же в общежитии необходимо жить непрерывно в течение пяти лет.



Иногда доказывать свое право на комнату в общежитии приходится в судах

Жилье в общежитиях, где планируется проводить реконструкцию без отселения (без изменения статуса общежития), разрешено приватизировать уже после осуществления этих работ.

За несовершеннолетних членов семьи решение о приватизации принимают родители. Согласие на участие детей в приватизации они удостоверяют своими подписями в заявлении, которую ставят возле фамилии ребенка. Если ребенку от 14 до 18 лет, к заявлению необходимо приложить письменное нотариально удостоверенное согласие родителей или опекунов.

Документы, необходимые для приватизации

Желающие получить в частную собственность помещения в общежитии, где проживают, должны предоставить в орган приватизации следующие документы:

оформленное заявление на приватизацию жилого помещения в общежитии;

справку о составе семьи и занимаемых помещениях;

копию ордера о предоставлении жилой площади (копию договора найма жилой площади в общежитии) и быть зарегистрированной в помещении;

документ, подтверждающий неиспользование им жилищных чеков для приватизации государственного жилищного фонда;

копия документа, подтверждающего право на льготные условия приватизации.

В то же время, нельзя иметь задолженностей за коммунальные услуги.

Стоимость метров

Решение о передаче жилых помещений в общежитиях в собственность граждан принимает орган приватизации. На основании этого решения этот орган выдает свидетельство о праве собственности. Затем этот документ вносится в специальную регистрационную книгу жилых помещений в общежитиях, принадлежащих гражданам на праве частной (общей совместной, общей долевой) собственности.

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Приватизация осуществляется бесплатно, но с учетом санитарной нормы – 21 квадратный метр общей площади на нанимателя и каждого члена семьи и дополнительно десять квадратных метров на семью.