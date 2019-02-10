00:18
11 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
      Вєсті Кремля
      22:47, 9 февраля
      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
      Вєсті.UA
      19:32, 9 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, 9 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Что делать, провалившись под лед: советы спасателей

      17 Читати новину українською
      Спасатели провели учения, как выбраться из-под льда
      Спасатели провели учения, как выбраться из-под льда / 24 канал

      В Черкассах ежегодно десятки людей идут под лед из-за тонкого льда. Часть случаев завершается трагедией. Только за прошлый год в водоемах Черкасской области погибло 56 человек, шестеро из них – дети. Чтобы изменить ситуацию, спасательные службы объединились и провели совместные учения.

      В Украине – вторая неделя оттепели, однако на Днепре рыбаков не уменьшается. Пытаясь сделать хороший улов, они просто забывают о собственной безопасности. Каждый уверен, что с ним все будет хорошо, ведь имеет специальный лом – им проверяют прочность льда. Некоторые утверждают, что в случае необходимости спасется с помощью троса, который всегда берут с собой.

      Читайте также: В Киеве спасли подростка, который оказался на отколовшейся льдине посреди воды: фото и видео

      Однако такую ​​самодеятельность не разделяют чрезвычайники, а потому провели для рыбаков специальные учения.

      Спасатели провели учения

      По легенде учений, рыбак провалился под лед, и самостоятельно выбраться не смог. Его роль играл профессиональный водолаз.

      Вытащить на лестнице, доске или канате. Чтобы спасти пострадавшего, чрезвычайники бросили лестницу. Но это лишь один из способов вытащить человека из воды. Еще используют спасательную доску и специальный канат.

      Читайте также: "Мы не теряем надежды": в Киеве родственники 5 дней ищут пропавших рыбаков

      Лодки – воздушные подушки. Если лед хрупкий, спасатели привлекают водолазов и технику – лодки на воздушных подушках. Благодаря своей конструкции, их не остановит ни вода, ни песок. "Воздушная подушка может развивать скорость до 100 километров. Если подушка остановится на воде, то нет никакой опасности, она останется на плаву", – рассказал сотрудник Нацполиции Ярослав Горовенко.

      рятувальники провели навчання у черкасах як вибратись зпід криги
      Лодка – воздушная подушка

      Не паниковать. Но, отмечают, только на них надеяться не стоит. До приезда чрезвычайников, надо пытаться самостоятельно выбраться из воды. И не паниковать.

      Крутятся на месте, начинают паниковать. Лед лопнет и можно уйти под воду – это гораздо худшие последствия. Надо просто собраться и ждать помощи, объяснить, где ты находишься,
      – отметил спасатель Дмитрий Тараненко.

      Только за прошлый год в водоемах Черкасской погибло 56 человек, шестеро из них дети.

      Что делать, когда провалился под лед: пошаговая инструкция

      • Специалисты советуют не ходить на лед в одиночку и ночью, и стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения.

      • Если вы все-таки провалились под лед, помните, что времени на спасение мало. Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому громко зовите о помощи. Двигайтесь медленно, не быстро.

      • Также старайтесь спастись самостоятельно. Широко раскиньте руки, чтобы не окунуться в воду с головой. Попробуйте зацепиться за лед топором или острым рыболовным орудием.

      Читайте также: Ценные советы, которые сделают ваш поход в зимние горы безопасным

      • Прежде всего, избавьтесь от тяжелой одежды, ведь она тянет на дно.

      • Попробуйте выбраться на поверхность грудью или спиной. Если вам это удалось, старайтесь ползти в ту сторону, с которой пришли. Там, скорее всего, твердый лед.

      • Когда вышли на берег, быстро снимайте мокрую одежду. Пока едет скорая – грейтесь. Главное – не употребляйте алкоголь.

      Как спасти человека, который провалился под лед

      • Приближайтесь лежа, раскинув руки и ноги.

      • Не пренебрегайте подручными средствами – подойдет ремень от брюк, ветка и веревка.

      Читайте также: Осторожно, сосульки: кто в ответе за последствия от падения глыб

      • По советам спасателей, становиться можно только на белый лед. Где голубой – там пробоина. Но лучше не рискуйте и обходите замерзшую реку стороной.

      Смотрите видео: спасатели провели учения, как выбраться из-под льда

       

      blog_ava
      По всей России с стычками и задержаниями прошел "Марш материнского гнева": что это такое
      10 февраля
      4015
      Теги: Новости Украины Новости Черкасс ГСЧС
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 10 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 февраля: Последствия возгласа полиции "Ложись, Бандеры", угрозы священникам
      10 февраля , 23:29 Главные новости 10 февраля: Последствия возгласа полиции "Ложись, Бандеры", угрозы священникам
      122
      Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      10 февраля , 23:00 Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      Сергій Лещенко 41
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      10 февраля , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 418
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      10 февраля , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 576
      Самые смешные мемы недели: лох Янукович, "Бляха" от Луценко, сладкий сон Трампа
      10 февраля , 20:01 Самые смешные мемы недели: лох Янукович, "Бляха" от Луценко, сладкий сон Трампа
      377
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      От чего умерла Екатерина Гандзюк: СМИ обнародовали громкие подробности
       5 ноября 2018 , 22:03
      В Кривом Роге собирается акция протеста
       17 ноября 2015 , 17:20
      В Украине стартовали продажи нового Hyundai Tucson 2019
       2 августа 2018 , 18:30
      Перейра – первый игрок сборной Бразилии за 100 лет, который родился в другой стране
       13 сентября 2018 , 00:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук