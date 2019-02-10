Что делать, провалившись под лед: советы спасателей

В Черкассах ежегодно десятки людей идут под лед из-за тонкого льда. Часть случаев завершается трагедией. Только за прошлый год в водоемах Черкасской области погибло 56 человек, шестеро из них – дети. Чтобы изменить ситуацию, спасательные службы объединились и провели совместные учения.

В Украине – вторая неделя оттепели, однако на Днепре рыбаков не уменьшается. Пытаясь сделать хороший улов, они просто забывают о собственной безопасности. Каждый уверен, что с ним все будет хорошо, ведь имеет специальный лом – им проверяют прочность льда. Некоторые утверждают, что в случае необходимости спасется с помощью троса, который всегда берут с собой.

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Однако такую ​​самодеятельность не разделяют чрезвычайники, а потому провели для рыбаков специальные учения.

Спасатели провели учения

По легенде учений, рыбак провалился под лед, и самостоятельно выбраться не смог. Его роль играл профессиональный водолаз.

Вытащить на лестнице, доске или канате. Чтобы спасти пострадавшего, чрезвычайники бросили лестницу. Но это лишь один из способов вытащить человека из воды. Еще используют спасательную доску и специальный канат.

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Лодки – воздушные подушки. Если лед хрупкий, спасатели привлекают водолазов и технику – лодки на воздушных подушках. Благодаря своей конструкции, их не остановит ни вода, ни песок. "Воздушная подушка может развивать скорость до 100 километров. Если подушка остановится на воде, то нет никакой опасности, она останется на плаву", – рассказал сотрудник Нацполиции Ярослав Горовенко.



Лодка – воздушная подушка

Не паниковать. Но, отмечают, только на них надеяться не стоит. До приезда чрезвычайников, надо пытаться самостоятельно выбраться из воды. И не паниковать.

Крутятся на месте, начинают паниковать. Лед лопнет и можно уйти под воду – это гораздо худшие последствия. Надо просто собраться и ждать помощи, объяснить, где ты находишься,

– отметил спасатель Дмитрий Тараненко.

Только за прошлый год в водоемах Черкасской погибло 56 человек, шестеро из них дети.

Что делать, когда провалился под лед: пошаговая инструкция

• Специалисты советуют не ходить на лед в одиночку и ночью, и стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения.

• Если вы все-таки провалились под лед, помните, что времени на спасение мало. Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому громко зовите о помощи. Двигайтесь медленно, не быстро.

• Также старайтесь спастись самостоятельно. Широко раскиньте руки, чтобы не окунуться в воду с головой. Попробуйте зацепиться за лед топором или острым рыболовным орудием.

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• Прежде всего, избавьтесь от тяжелой одежды, ведь она тянет на дно.

• Попробуйте выбраться на поверхность грудью или спиной. Если вам это удалось, старайтесь ползти в ту сторону, с которой пришли. Там, скорее всего, твердый лед.

• Когда вышли на берег, быстро снимайте мокрую одежду. Пока едет скорая – грейтесь. Главное – не употребляйте алкоголь.

Как спасти человека, который провалился под лед

• Приближайтесь лежа, раскинув руки и ноги.

• Не пренебрегайте подручными средствами – подойдет ремень от брюк, ветка и веревка.

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• По советам спасателей, становиться можно только на белый лед. Где голубой – там пробоина. Но лучше не рискуйте и обходите замерзшую реку стороной.

Смотрите видео: спасатели провели учения, как выбраться из-под льда