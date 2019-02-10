Що робити, якщо провалився під кригу: поради рятувальників

У Черкасах щороку десятки людей ідуть під лід через тонку кригу. Частина випадків завершується трагедією. Лише за минулий рік у водоймах на Черкащині загинули 56 людей, шестеро із них – діти. Щоб змінити ситуацію, рятувальні служби об’єдналися та провели спільне навчання.

В Україні – другий тиждень відлиги, однак на Дніпрі рибалок не меншає. Намагаючись зробити гарний улов, вони просто забувають про власну безпеку. Кожен упевнений, що з ним усе буде добре, адже має спеціальний лом – ним перевіряють міцність льоду. Деякі стверджують, що у разі необхідності врятується за допомогою троса, який завжди беруть із собою.

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Однак таку самодіяльність не поділяють надзвичайники, а тому провели для рибалок спеціальні навчання.

Рятувальники провели навчання

За легендою навчань, рибалка провалився під лід, а самостійно вибратися не зміг. Його роль грав професійний водолаз.

Витягнути на драбині, дошці чи канаті. Щоб врятувати постраждалого, надзвичайники кинули драбину. Але це лише один зі способів витягнути людину із води. Ще використовують рятувальну дошку та спеціальний канат.

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Човни – повітряні подушки. Якщо крига крихка, рятувальники залучають водолазів та техніку – човни на повітряних подушках. Завдяки своїй конструкції, їх не зупинить ні вода, ні пісок. "Повітряна подушка може розвивати швидкість до 100 кілометрів. Якщо подушка зупиниться на воді, то немає ніякої небезпеки, вона залишиться на плаву", – розповів співробітник Нацполіції Ярослав Горовенко.



Човен – повітряна подушка

Не панікувати. Але, наголошують, лише на них сподіватися не варто. До приїзду надзвичайників, треба намагатися самостійно вибратися із води. І не панікувати.

Крутяться на місці, починають панікувати. Крига лусне і можна піти під воду – це набагато гірші наслідки. Треба просто зібратися і чекати допомоги, пояснити, де ти перебуваєш,

– наголосив рятувальник Дмитро Тараненко.

Лише за минулий рік у водоймах на Черкащині загинули 56 людей, шестеро із них діти.

Що робити, коли провалився під кригу: покрокова інструкція

• Фахівці радять не ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.

• Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.

• Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям.

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• Перш за все, позбудьтеся важкого одягу, адже він тягне на дно.

• Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.

• Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь. Головне – не вживайте алкоголь.

Як врятувати людину, яка провалилась під кригу

• Наближайтеся лежачи, розкинувши руки і ноги.

• Не нехтуйте підручними засобами – підійде ремінь від штанів, гілка та мотузка.

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• За порадами рятувальників, ставати можна тільки на білу кригу. Де блакитна – там пробоїна. Але краще не ризикуйте і обходьте замерзлу річку стороною.

Дивіться відео: рятувальники провели навчання, як вибратися із-під криги