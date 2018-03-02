Что думают депутаты ВРУ о спиче Виктора Януковича

Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Депутаты в Верховной Раде Украины тоже слушали спич президента-беглеца.

Об этом в прямом эфире, находясь в Верховной Раде, рассказала корреспондент 24 Канала Анастасия Крымова.

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Народных депутатов не очень интересуют заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича. Все его слова они считают бессмысленными и ничего не стоящими. Ведь он говорит только из Москвы, а приехать в Украину и принять участие в судебном заседании не может.

Грузинские снайперы, страусы. Кто еще там? Узбекские наемники, японские ниндзя? Это все, безусловно, помешало ему быть нормальным президентом и заставило вернуться в Москву. Также заставило написать письмо Путину: введите войска в мою страну и убивайте моих граждан. Я не знаю, что еще он может нам рассказать. Честно говоря, мне было даже не интересно,

– уверяет Алексей Гончаренко, народный депутат БПП.

Даже бывшие соратники Виктора Януковича, народные депутаты из "Оппозиционного блока" очень удивляются, почему это бывший президент вышел на пресс-конференцию с такими заявлениями после 4 лет его побега.

Напомним, на пресс-конференции Януковича показали его знаменитое обращение к Путину.