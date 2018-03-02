15:55
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что думают депутаты ВРУ о спиче Виктора Януковича

12:57, 2 марта 390 Читати новину українською

Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Депутаты в Верховной Раде Украины тоже слушали спич президента-беглеца.

Об этом в прямом эфире, находясь в Верховной Раде, рассказала корреспондент 24 Канала Анастасия Крымова.

Читайте также: Янукович признался, что просил Путина в письме ввести в Украину "полицейскую миротворческую миссию"

Народных депутатов не очень интересуют заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича. Все его слова они считают бессмысленными и ничего не стоящими. Ведь он говорит только из Москвы, а приехать в Украину и принять участие в судебном заседании не может.

Грузинские снайперы, страусы. Кто еще там? Узбекские наемники, японские ниндзя? Это все, безусловно, помешало ему быть нормальным президентом и заставило вернуться в Москву. Также заставило написать письмо Путину: введите войска в мою страну и убивайте моих граждан. Я не знаю, что еще он может нам рассказать. Честно говоря, мне было даже не интересно,
– уверяет Алексей Гончаренко, народный депутат БПП.

Даже бывшие соратники Виктора Януковича, народные депутаты из "Оппозиционного блока" очень удивляются, почему это бывший президент вышел на пресс-конференцию с такими заявлениями после 4 лет его побега.

Напомним, на пресс-конференции Януковича показали его знаменитое обращение к Путину.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Блок Петра Порошенко Оппозиционный блок Виктор Янукович СМИ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1289
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 848
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
248
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1001
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
484
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук