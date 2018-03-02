Що думають депутати ВРУ про спіч Віктора Януковича

Віктор Янукович дав прес-конференцію у Москві. Депутати у Верховній Раді України теж слухали спіч президента-втікача.

Про це у прямому ефірі, перебуваючи у Верховній Раді, розповіла кореспондент 24 Каналу Анастасія Кримова.

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Народних депутатів не дуже цікавлять заяви колишнього президента України Віктора Януковича. Усі його слова вони вважають безглуздими і нічого не вартими. Адже він мовить лише з Москви, а приїхати в Україну та взяти участь у судовому засіданні не може.

Грузинські снайпери, страуси. Хто ще там? Узбецькі найманці, японські ніндзя? Це все безумовно завадило йому бути нормальним президентом та змусило повернутись до Москви. Також змусило написати листа Путіну: введіть війська в мою країну і вбивайте моїх громадян. Я не знаю, що ще він може нам розповісти. Чесно кажучи, мені було навіть не цікаво,

– запевняє Олексій Гончаренко, народний депутат БПП.

Навіть колишні соратники Віктора Януковича, народні депутати з "Опозиційного блоку" дуже дивуються, чому це колишній президент вийшов на прес-конференцію із такими заявами після 4 років його втечі.

Нагадаємо, на прес-конференції Януковича показали його славнозвісне звернення до Путіна.