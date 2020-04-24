Что думают "слуги народа" о назначении Саакашвили: видео

Михаил Саакашвили пришел на заседание фракции "Слуги народа". Нардепы имели возможность задать ему вопросы, чтобы определиться, проголосовать ли за назначение политика на должность вице-премьера по вопросам реформ. Мнения представителей монобольшинства по этому поводу перед началом заседания разделились.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу, яка перебуває на Парковій, де триває засідання монобільшості.

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За словами Олександра Дубінського, Саакашвілі точно має досвід спілкування з міжнародними донорами та кредиторами. Тож, на його думку, наразі в Україні не вистачає людини, яка розуміє, як з ними спілкуватися.



Олександр Дубінський / Фото thebabel

Роман Грищук відзначив, що особисто не знайомий з Саакашвілі, втім слідкує за його діяльністю.

Для себе ще не сформував думку, тому і прийшов на фракцію, щоб послухати і отримати відповіді на свої питання,

– повідомив нардеп.



Роман Грищук / Фото kp.ua

Натомість Ольга Василевська-Смаглюк наголосила, що Міхеїл Саакашвілі – це фігура досить таки суперечлива. Однак люди зараз вимагають більше стабільності, хочуть ясності, а цією суперечливою персоною вводиться ще більше дисонансу.

Втім додала, що можливо, після засідання фракції Саакашвілі переконає її у зворотному.



Ольга Василевська-Смаглюк / Фото rbc.ua

Крім цього, кореспондентка 24 каналу повідомила: депутати, які вийшли поспілкуватися з пресою, озвучили різні думки. Наприклад, Євгенія Кравчук сказала, що нардепи зачекають результатів опитування по групах після завершення засідання.

Михайло Радуцький і Олександр Дубінський розповіли, що більшість підтримки Саакашвілі має. Якщо 70% нардепів з їхньої фракції матимуть намір підтримати Саакашвілі, то вони це зроблять.

Довідка. Раніше Володимир Зеленський запропонував посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеїлу Саакашвілі. Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію. Рада може голосувати за призначення Саакашвілі 28 або 29 квітня.



Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу