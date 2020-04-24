Чи отримає Саакашвілі підтримку Ради: що кажуть "слуги народу"

Міхеїл Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуги народу". Нардепи мали можливість поставити йому питання, щоб визначитися, чи проголосувати за призначення політика на посаду віцепрем'єра з питань реформ. Думки монобільшості з цього приводу після засідання розділились. Наприклад, Михайло Радуцький і Олександр Дубінський розповіли, що більшість підтримки у Раді Саакашвілі має.

За їхніми словами, якщо 70% нардепів з фракції "Слуга народу" матимуть намір підтримати Саакашвілі, то вони це зроблять. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу, яка перебувала на Парковій, де тривало засідання монобільшості.

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Після закінчення засідання фракції нардепка Євгенія Кравчук в коментарі 24 каналу розповіла, що зустріч була доволі емоційною, Міхеїлу Саакашвілі поставили багато питань. Зокрема, політик розповів про свої пріоритети:

насамперед він бачить свої сильні сторони в переговорах з МВФ, щоб Україна займала більш жорстку позицію і боролась за свої інтереси;

також політик хотів би бачити себе в процесі дерегуляції для бізнесу.

Також Євгенія Кравчук відзначила: не можна сказати, що більшість підтримує Саакашвілі. За її словами, ті рдепи, які підтримували призначення грузинського політика, переконалися, що треба дати Саакашвілі шанси проявити себе. Ті, хто були категорично проти, не змінили свої позиції.

"Буде питання, як визначаться ті депутати, які чекали зустрічі. Однозначно, ми не будемо виносити це кадрове питання на позачергове засідання Ради",

– розповіла нардепка.

Представниця монобільшості повідомила, що готова підтримати його на цій посаді. На її думку, Кабінету Міністрів трохи не вистачає драйву, якісної комунікації з парламентом. Тож думає, що таку функцію міг би на себе взяти Саакашвілі.

Дивіться відео: коментар Євгенії Кравчук про результати зустрічі "слуг народу" з Міхеїлом Саакашвілі

Перед початком засідання нардепи висловили свої думки щодо призначення Міхеїла Саакашвілі.

За словами Олександра Дубінського, Саакашвілі точно має досвід спілкування з міжнародними донорами та кредиторами. Тож, на його думку, наразі в Україні не вистачає людини, яка розуміє, як з ними спілкуватися.



Олександр Дубінський / Фото thebabel

Роман Грищук відзначив, що особисто не знайомий з Саакашвілі, втім слідкує за його діяльністю.

Для себе ще не сформував думку, тому і прийшов на фракцію, щоб послухати і отримати відповіді на свої питання,

– повідомив нардеп.



Роман Грищук / Фото kp.ua

Натомість Ольга Василевська-Смаглюк наголосила, що Міхеїл Саакашвілі – це фігура досить таки суперечлива. Однак люди зараз вимагають більше стабільності, хочуть ясності, а цією суперечливою персоною вводиться ще більше дисонансу.

Втім додала, що можливо, після засідання фракції Саакашвілі переконає її у зворотному.



Ольга Василевська-Смаглюк / Фото rbc.ua

Довідка. Раніше Володимир Зеленський запропонував посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеїлу Саакашвілі. Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію. Рада може голосувати за призначення Саакашвілі 28 або 29 квітня.

Дивіться відео 24 каналу: коментар нардепів перед початком засідання фракції "Слуга народу"

Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу