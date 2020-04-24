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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуги народу" без захисної маски: фото

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      Саакашвілі прийшов без маски / t.me/kachuratut/785

      Експрезидент Грузії і колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу" без захисної маски на обличчі в умовах жорсткого карантину в Україні.

      Відповідно до постанови Кабміну, всі люди повинні носити на обличчі захисну маску. Фото порушника Саакашвілі опублікував телеграм-канал "Правда Качури".

      До речі Зеленський доручив Саакашвілі вести переговори з МВФ: деталі

      Міхеїлу Саакашвілі зробили зауваження щодо носіння маски, йому загрожує штраф.

      Зауважимо, що на фото видно, що інші члени фракції "Слуга народу" використовують захисні маски та рукавички.

      Навіщо носити маску?Головний санітарний лікар України Віктор ляшко пояснював, що це потрібно заради безпеки всіх нас. Усі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих.


      Як використовувати захисну маску / Інфографіка 24 каналу

      Раніше Володимир Зеленський запропонував посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеїлу Саакашвілі. Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію. Рада може голосувати за призначення Саакашвілі 28 або 29 квітня.

      Детальніше про повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини політики Новини України Здоров'я Штрафи Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Слуга народу Міхеїл Саакашвілі
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