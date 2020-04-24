Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуги народу" без захисної маски: фото

Експрезидент Грузії і колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу" без захисної маски на обличчі в умовах жорсткого карантину в Україні.

Відповідно до постанови Кабміну, всі люди повинні носити на обличчі захисну маску. Фото порушника Саакашвілі опублікував телеграм-канал "Правда Качури".

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Міхеїлу Саакашвілі зробили зауваження щодо носіння маски, йому загрожує штраф.

Зауважимо, що на фото видно, що інші члени фракції "Слуга народу" використовують захисні маски та рукавички.

Навіщо носити маску?Головний санітарний лікар України Віктор ляшко пояснював, що це потрібно заради безпеки всіх нас. Усі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих.



Як використовувати захисну маску / Інфографіка 24 каналу

Раніше Володимир Зеленський запропонував посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеїлу Саакашвілі. Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію. Рада може голосувати за призначення Саакашвілі 28 або 29 квітня.

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