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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Саакашвили пришел на заседание фракции "Слуги народа" без защитной маски: фото

      - Читати новину українською
      Саакашвили пришел без маски / t.me/kachuratut/785

      Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили пришел на заседание фракции "Слуга народа" без защитной маски на лице в условиях жесткого карантина в Украине.

      Согласно постановлению Кабмина, все люди должны носить на лице защитную маску. Фото нарушителя Саакашвили опубликовал телеграмм-канал "Правда Качуры".

      Кстати Зеленский поручил Саакашвили вести переговоры с МВФ: детали

      Михаилу Саакашвили сделали замечание относительно ношения маски, ему грозит штраф.

      Заметим, что на фото видно, что другие члены фракции "Слуга народа" используют защитные маски и перчатки.

      Зачем носить маску?Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснял, что это нужно ради безопасности всех нас. Все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих.


      Как использовать защитную маску / Инфографика 24 канала

      Ранее Владимир Зеленский предложил должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаилу Саакашвили. Сам политик заявляет, что готов принять предложение. Рада может голосовать за назначение Саакашвили 28 или 29 апреля.

      Подробнее о возвращении Саакашвили: причины и последствия возможного назначения – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Михаил Саакашвили Слуга народа Коронавирус в Украине Штрафы Карантин в Украине 2020
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