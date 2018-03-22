Что грозит Украинскому культурному центру в Москве

Украина готовится выдвинуть официальные претензии относительно финансового ущерба России – стране агрессору. И в то же время в Москве до сих пор работает Украинский культурный центр, к тому же его планируют финансировать за счет государственного бюджета. Какие функции сейчас этого центра, чем он занимается и стоит ли сейчас на него тратить деньги?

Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимался воспитанием молодежи в российском духе после недавних погромов, организованных украинскими националистами не работает.

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Аналогичное учреждение, которое представляет украинскую культуру есть и в Москве. В созданного на личных контактах Леонида Кучмы и Бориса Ельцина центра на Арбате сейчас тоже не лучшие времена. Часть помещений, которые должны служить духовным потребностям украинцев в России, отдали под рестораны и магазины.

Сейчас культурный центр, который должен улучшать имидж Украины, ухудшает его, говорят представители украинской диаспоры. Причина – внутриколлективные распри. В отличие от аналогичных учреждений, наш центр не защищен дипломатическим статусом, ибо подчинен Государственному управлению делами, а не МИД.

Здание Украинского культурного центра принадлежит Украине, а вот земля под ним – России. Помещение до сих пор не забрали только потому, что центр работает по двустороннему международному соглашению: пока российское учреждение работает в Украине, украинское не трогают.

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Помещение в 4 тысячи квадратных метров в центре Москвы – лакомый кусок. "Татнефть" хочет забрать его в счет долга. По решению международного арбитража Украина должна компании 144 миллиона долларов за потерю активов. Защитить центр от подобных посягательств может статус дипломатического объекта, но Государственное управление делами много лет было против передачи его МИД. Устав не запрещает сдавать свободные площади в аренду и зарабатывать на этом, ведь государство последние несколько лет не финансирует центр.

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