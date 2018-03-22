Що загрожує Українському культурному центру в Москві

Україна готується висунути офіційні претензії щодо фінансових збитків Росії – країні агресору. І водночас, у Москві й досі працює Український культурний центр, до того ж його планують фінансувати коштом державного бюджету. Які функції зараз цього центру, чим він займається та чи варто зараз на нього витрачати гроші?

Російський центр науки та культури в Києві, який займався вихованням молоді в російському дусі після нещодавніх погромів, організованих українськими націоналістами не працює.

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Аналогічна установа, яка репрезентує українську культуру є і в Москві. У створеного на особистих контактах Леоніда Кучми та Бориса Єльцина центру на Арбаті, нині теж не найкращі часи. Частину приміщень, які мають служити духовним потребам українців у Росії, віддали під ресторани та магазини.

Нині культурний центр, який має покращувати імідж України, погіршує його, кажуть представники української діаспори. Причина – внутрішньоколективні чвари. На відміну від аналогічних установ, наш центр не захищений дипломатичним статусом, бо підпорядкований Державному управлінню справами, а не МЗС.

Будівля Українського культурного центру належить Україні, а от земля під нею – Росії. Приміщення досі не забрали тільки тому, що центр працює за двосторонньою міжнародною угодою: доки російська установа працює в Україні, українську не чіпають.

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Приміщення у 4000 квадратних метрів в центрі Москви – ласий шматок. "Татнєфть" хоче забрати його в рахунок боргу. За рішенням міжнародного арбітражу Україна винна компанії 144 мільйонів доларів за втрату активів. Захистити центр від подібних зазіхань може статус дипломатичного об'єкта, але Державне управління справами багато років було проти передачі його МЗС. Статут не забороняє здавати вільні площі в оренду й заробляти на цьому, адже держава останні кілька років не фінансує центр.

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