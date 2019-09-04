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      Что известно о доме Тимошенко, записанном на сестру: фото

      1979 Читати новину українською
      Имение Тимошенко под Киевом, записанное на Татьяну Шарапову
      Имение Тимошенко под Киевом, записанное на Татьяну Шарапову / Коллаж 24 канала

      У лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко умерла двоюродная сестра Татьяна Шарапова. На нее было записано имение, в котором проживает семья нардепки под Киевом.

      Депутат пропустила пленарное заседание Верховной Рады 3 сентября по семейным обстоятельствам. Во вторник были похороны ее двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

      Смотрите также: Имение под Киевом и несколько квартир: что известно о недвижимости Дмитрия Разумкова

      Что известно о Татьяне Шараповой? Женщине было 48 лет, она приходилась единственной дочерью родной тети Юлии Тимошенко Антонины Ульяхиной, которая возглавляет областную организацию "Батькивщины" в Днепропетровской области.

      Татьяна Шарапова была предпринимательницей и именно на нее записано имение, в котором живет Тимошенко с семьей под Киевом.

      Согласно данным в декларации лидера "Батькивщины" за 2018 год, она с мужем Александром арендовала жилой дом в Козине у Татьяны Шараповой.

      Кроме особняка площадью 588 квадратов, на Шарапову также были записаны два земельных участка рядом площадью 1500 и 1862 метров квадратных соответственно.

      Узнайте больше: Что известно о недвижимости Юлии Тимошенко

      Юлія Тимошенко будинок маєток Козин
      Дом Юлии Тимошенко под Киевом / Фото: pravda.com.ua

      В свое время Тимошенко даже провела журналистам и активистам небольшую экскурсиюпо своему дому.

      Как выглядит имение Тимошенко в Козине: смотрите фото

       

       

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      Теги: Новости политики Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Потери Елитная недвижемость ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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