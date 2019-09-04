Что известно о доме Тимошенко, записанном на сестру: фото
У лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко умерла двоюродная сестра Татьяна Шарапова. На нее было записано имение, в котором проживает семья нардепки под Киевом.
Депутат пропустила пленарное заседание Верховной Рады 3 сентября по семейным обстоятельствам. Во вторник были похороны ее двоюродной сестры Татьяны Шараповой.
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Что известно о Татьяне Шараповой? Женщине было 48 лет, она приходилась единственной дочерью родной тети Юлии Тимошенко Антонины Ульяхиной, которая возглавляет областную организацию "Батькивщины" в Днепропетровской области.
Татьяна Шарапова была предпринимательницей и именно на нее записано имение, в котором живет Тимошенко с семьей под Киевом.
Согласно данным в декларации лидера "Батькивщины" за 2018 год, она с мужем Александром арендовала жилой дом в Козине у Татьяны Шараповой.
Кроме особняка площадью 588 квадратов, на Шарапову также были записаны два земельных участка рядом площадью 1500 и 1862 метров квадратных соответственно.
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Дом Юлии Тимошенко под Киевом / Фото: pravda.com.ua
В свое время Тимошенко даже провела журналистам и активистам небольшую экскурсиюпо своему дому.
Как выглядит имение Тимошенко в Козине: смотрите фото