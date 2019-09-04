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      Що відомо про будинок Тимошенко, записаний на сестру: фото

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      Маєток Тимошенко під Києвом, записаний на Тетяну Шарапову
      Маєток Тимошенко під Києвом, записаний на Тетяну Шарапову / Колаж 24 каналу

      У лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко померла двоюрідна сестра Тетяна Шарапова. На неї був записаний маєток, в якому проживає сім'я нардепки під Києвом.

      Депутатка пропустила пленарне засідання Верховної Ради 3 вересня через сімейні обставини. У вівторок був похорон її двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.

      Дивіться також: Маєток під Києвом і кілька квартир: що відомо про нерухомість Дмитра Разумкова

      Що відомо про Тетяну Шарапову? Жінці було 48 років, вона доводилась єдиною донькою рідної тітки Юлії Тимошенко Антоніни Ульяхіної, яка очолює обласну організацію "Батьківщини" на Дніпропетровщині.

      Тетяна Шарапова була підприємицею і саме на неї записаний маєток, в якому живе Тимошенко з сім'єю під Києвом.

      Згідно з даними у декларації лідерки "Батьківщини" за 2018 рік, вона з чоловіком Олександром орендувала житловий будинок у Козині у Тетяни Шарапової.

      Окрім особняка площею 588 квадратів, на Шарапову також були записані дві земельні ділянки поруч площею 1500 та 1862 метри квадратні відповідно.

      Дізнайтесь більше: Що відомо про нерухомість Юлії Тимошенко

      Юлія Тимошенко будинок маєток Козин
      Будинок Юлії Тимошенко під Києвом / Фото: pravda.com.ua

      Свого часу Тимошенко навіть провела журналістам та активістам невелику екскурсію своїм помешканням.

      Як виглядає маєток Тимошенко у Козині: дивіться фото

       

       

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      Теги: Новини політики Новини нерухомості України Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Елітна нерухомість Втрати Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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