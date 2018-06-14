21:03
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Что известно о задержанных в оккупированном Крыму украинских моряках

79 Читати новину українською
В Крыму удерживают 7 украинских моряков
В Крыму удерживают 7 украинских моряков / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что известно об украинских моряках, которые были задержаны и находятся сейчас в плену оккупантов на территории аннексированного Крыма.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, информирует "Громадское".

Читайте также: ФСБ РФ в Ялте задержала крымскую татарку: где девушка сейчас – неизвестно

По данным украинских пограничников, сегодня в неволе на территории оккупированного Крыма находится семеро украинских моряков, которые были задержаны силовиками оккупантов.

Слободян уточнил, что всего было две ситуации с задержанием.

Ситуаций по задержанию было две, в целом речь идет о семерых наших моряках,
– отметил Олег Слободян.

10 мая двое украинских рыбаков из Бердянска на Запорожье пропали в Азовском море. Позже стало известно, что их задержали российские пограничники и удерживают в российском городе Ейске.

Теги: Новости Украины Госпогранслужба Водный транспорт Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
сегодня, 20:01 Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
Катерина Петренко 90
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
сегодня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 114
Чому влада не хоче запроваджувати податок
сегодня, 17:59 Чому влада не хоче запроваджувати податок
Тетяна Острікова 82
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сегодня, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 924
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1294
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук