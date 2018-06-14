Что известно о задержанных в оккупированном Крыму украинских моряках
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что известно об украинских моряках, которые были задержаны и находятся сейчас в плену оккупантов на территории аннексированного Крыма.
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, информирует "Громадское".
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По данным украинских пограничников, сегодня в неволе на территории оккупированного Крыма находится семеро украинских моряков, которые были задержаны силовиками оккупантов.
Слободян уточнил, что всего было две ситуации с задержанием.
Ситуаций по задержанию было две, в целом речь идет о семерых наших моряках,
– отметил Олег Слободян.
10 мая двое украинских рыбаков из Бердянска на Запорожье пропали в Азовском море. Позже стало известно, что их задержали российские пограничники и удерживают в российском городе Ейске.