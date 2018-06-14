Что известно о задержанных в оккупированном Крыму украинских моряках

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что известно об украинских моряках, которые были задержаны и находятся сейчас в плену оккупантов на территории аннексированного Крыма.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, информирует "Громадское".

Читайте также: ФСБ РФ в Ялте задержала крымскую татарку: где девушка сейчас – неизвестно

По данным украинских пограничников, сегодня в неволе на территории оккупированного Крыма находится семеро украинских моряков, которые были задержаны силовиками оккупантов.

Слободян уточнил, что всего было две ситуации с задержанием.

Ситуаций по задержанию было две, в целом речь идет о семерых наших моряках,

– отметил Олег Слободян.

10 мая двое украинских рыбаков из Бердянска на Запорожье пропали в Азовском море. Позже стало известно, что их задержали российские пограничники и удерживают в российском городе Ейске.