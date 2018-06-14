Що відомо про затриманих в окупованому Криму українських моряків

У Державній прикордонній службі України повідомили, що відомо про українських моряків, які були затримані і перебувають зараз у полоні окупантів на території анексованого Криму.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян, інформує "Громадське".

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За даними українських прикордонників, на сьогодні у неволі на території окупованого Криму перебуває семеро українських моряків, які були затримані силовиками окупантів.

Слободян уточнив, що загалом було дві ситуації із затриманням.

Ситуацій із затримання було дві, в цілому йдеться про сімох наших моряків,

– зазначив Олег Слободян.

10 травня двоє українських рибалок з Бердянська на Запоріжжі зникли в Азовському морі. Пізніше стало відомо, що їх затримали російські прикордонники і утримують у російському місті Єйську.