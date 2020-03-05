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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
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      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Что я думаю о старом правительство и чего жду от нового?

      -
      Рада проголосовала за новый состав Кабмина / 24 канал

      Время показало, что я был неправ. Парламент таки отправил в отставку Алексея Гончарука и есть все основания полагать, что попробует то же сделать с Русланом Рябошапкой и Артемом Сытником.

      Я ежедневно читаю все новости, внимательно слушал обращение президента, выступления депутатов и отчеты силовиков. Но не представлял, насколько ситуация критична.

      Ознакомтесь: Какие министры ушли в отставку: список

      Не углубляясь в детали, скажу, что считаю происходящее крайне негативным для правящей команды. Те, кто должны управлять процессами стремительно теряют контроль над повесткой дня, уступая инициативу кучке маргиналов, которым в рекордные сроки удалось создать виртуальную реальность и загнать в нее хозяев нескольких кабинетов на печерских холмах.

      Главное, чем Владимир Зеленский выгодно отличается на яфоне всех предыдущих президентов – это отсутствие личных меркантильных интересов в процессе принятия решений.

      До сегодняшнего дня это же можно было сказать и о львиной доле членов Кабмина, Генеральном прокуроре и главе НАБУ. Да, сказывался недостаток опыта и понимания процессов, но мы уже видели на что способны опытные, и это никому не нравилось. Надо признать тот факт, что большая часть этого правительства не строила схем, в нем не было смотрящих и в целом они давали возможность реализоваться любым здоровым инициативам.

      Хочется думать, что следующий состав правительства если не окажутся не хуже, то точно не опустятся до терок, муток и смотрящих. Я в этом лично заинтересован, мне с ними работать, и от их внятности зависят результаты компании, в которой я работаю. Но если нас толкнули не в ту сторону, расплачиваться придется долго. И потери моей компании будут сущей мелочью по сравнению с тем разочарованием, унынием, бессилием и смутой, которые могут настигнуть страну в целом.

      Обратите внимание: Милованов объяснил, почему отказался от работы со Шмыгалем

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      Автор: Мустафа Найєм
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Алексей Гончарук Новое правительство Шмыгаля
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