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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Що я думаю про старий уряд та чого чекаю від нового?

      -
      Рада проголосувала за новий склад Кабміну / 24 канал

      Час показав, що я був неправий. Парламент таки відправив у відставку Олексія Гончарука і є всі підстави вважати, що спробує те ж саме зробити з Русланом Рябошапкою і Артемом Ситником.

      Я ежедневно читаю все новости, внимательно слушал обращение президента, выступления депутатов и отчеты силовиков. Но не представлял, насколько ситуация критична.

      Ознакомтесь: Какие министры ушли в отставку: список

      Не углубляясь в детали, скажу, что считаю происходящее крайне негативным для правящей команды. Те, кто должны управлять процессами стремительно теряют контроль над повесткой дня, уступая инициативу кучке маргиналов, которым в рекордные сроки удалось создать виртуальную реальность и загнать в нее хозяев нескольких кабинетов на печерских холмах.

      Главное, чем Владимир Зеленский выгодно отличается на яфоне всех предыдущих президентов – это отсутствие личных меркантильных интересов в процессе принятия решений.

      До сегодняшнего дня это же можно было сказать и о львиной доле членов Кабмина, Генеральном прокуроре и главе НАБУ. Да, сказывался недостаток опыта и понимания процессов, но мы уже видели на что способны опытные, и это никому не нравилось. Надо признать тот факт, что большая часть этого правительства не строила схем, в нем не было смотрящих и в целом они давали возможность реализоваться любым здоровым инициативам.

      Хочется думать, что следующий состав правительства если не окажутся не хуже, то точно не опустятся до терок, муток и смотрящих. Я в этом лично заинтересован, мне с ними работать, и от их внятности зависят результаты компании, в которой я работаю. Но если нас толкнули не в ту сторону, расплачиваться придется долго. И потери моей компании будут сущей мелочью по сравнению с тем разочарованием, унынием, бессилием и смутой, которые могут настигнуть страну в целом.

      Обратите внимание: Милованов объяснил, почему отказался от работы со Шмыгалем

      Коронавірус в Україні: в Чернівцях зросла кількість госпіталізованих із підозрою на інфекцію
      сьогодні
      Автор: Мустафа Найєм
      Теги: Олексій Гончарук Новини України Новий уряд Шмигаля Публікації Новини політики
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