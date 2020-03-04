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      Милованов объяснил, почему отказался от работы со Шмыгалем

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      Команда новоназначенного Кабинета министров имеет свое видение экономических изменений в стране. Тимофей Милованов готов за этим понаблюдать со стороны.

      Так свой отказ от работы в правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля Милованов пояснил на своей странице в фейсбук.

      Знайте больше: Рада назначила новое правительство Шмыгаля: список министров

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства из команды Гончарука отметил, что его команда понимала, 2какие изменения должны происходить на рынках и как достичь результатов".

      Мы перезапустили государство впервые за много лет. Мы начали создавать изменения, которые так давно были нужны Украине: рынок земли, изменение трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), смена коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций,
      – добавил он.

      Милованов также подчеркнул, что верит в "рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику". Теперь, по его словам, "происходит процесс трансформаций".

      "Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов отойти в сторону и дать возможность новой команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным)", – написал министр из команды экс-премьера Гончарука.

      Он также отметил, что искренне надеется на продолжение важных реформ.

      Лично я сделал все от меня зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться. И при этом мы удержали курс, инфляцию, и рост зарплат. Это главное,
      – отметил Милованов.

      Важно. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавлять одно из министерств, которое должно образоваться после разделения его ведомства на два отдельных – Минэкономики и Минагро.

      Кроме Милованова, от работы в правительстве Шмыгаля отказалась министр образования и науки Анна Новосад и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

      Что известно о новом правительстве Шмыгаля

      4 марта Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Вместе с ним в отставку ушел и весь Кабинет министров.

      Новым главой правительства парламент избрал Дениса Шмыгаля. После этого политик предложил Раде проголосовать за новый Кабинет министров, свои должности в котором сохранили только глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

      Шмыгаль заявил, что сейчас в правительстве есть 4 вакантных должности. Еще 2 поста появятся как раз после того, как в Кабмине разделят Министерство культуры и спорта и Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.

      ​Интересно: Все только начинается, – Гончарук прокомментировал свою отставку символическим фото с командой

      Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно
      4 марта
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов – новости Новое правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины Новости политики
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