00:35
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах
      Вєсті Кремля
      22:46, 4 березня
      Вєсті.UA: Кива приєднався до тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:44, 4 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Милованов пояснив, чому відмовився від роботи зі Шмигалем

      - Читать новость на русском
      Милованов розповів про відмову працювати в новому уряді / Українська правда

      Команда новопризначеного Кабінету міністрів має своє бачення економічних змін у країні. Тимофій Милованов готовий за цим поспостерігати з боку.

      Так свою відмову від роботи в уряді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Милованов пояснив на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: Рада призначила новий уряд Шмигаля: список міністрів

      Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з команди Гончарука зазначив, що його команда розуміла, "які зміни мають відбуватися на ринках та як досягти результатів".

      Ми перезапустили державу вперше за багато років. Ми почали створювати зміни, які так давно були потрібні Україні: ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація (справжня, а не на папері), зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій,
      – додав він.

      Милованов також наголосив, що вірить у "ринкову економіку та розбудову інституцій, в рівні правила гри для всіх та конкуренцію, в мінімальне втручання держави в економіку". Тепер, за його словами, "відбувається процес трансформацій".

      "Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде більш успішним)", – написав міністр із команди експрем’єра Гончарука.

      Він також наголосив, що щиро сподівається на продовження важливих реформ.

      Особисто я зробив усе від мене залежне, аби запустити три ринки, що дадуть країні можливість розвиватися. І при цьому ми втримали курс, інфляцію, та ріст зарплат. Це головне,
      – зазначив Милованов.

      Важливо. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолювати одне з міністерств, яке має утворитися після розподілу його відомства на два окремі – Мінекономіки та Мінагро.

      Окрім Милованова, від роботи в уряді Шмигаля відмовилась міністерка освіти та науки Ганна Новосад та міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

      Що відомо про новий уряд Шмигаля

      4 березня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Разом з ним у відставку пішов і весь Кабінет міністрів.

      Новим главою уряду парламент обрав Дениса Шмигаля. Після цього політик запропонував Раді проголосувати й за новий Кабінет міністрів, свої посади в якому зберегли лише глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

       Шмигаль заявив, що наразі в уряді є 4 вакантні посади. Ще 2 посади з'являться якраз після того, як у Кабміні розділять Міністерство культури і спорту та Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства.

      Цікаво: Все тільки починається, – Гончарук прокоментував свою відставку символічним фото з командою

      Міністром оборони став Андрій Таран: що про нього відомо
      4 березня
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов – новини Новий уряд Шмигаля Кабінет Міністрів України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 4 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Поширення коронавірусу: як в різних країнах борються з епідемією
      Іван Яковина
      4 березня , 22:48 Аваков залишається на посаді міністра: що треба про це знати
      Світлана Попова
      4 березня , 22:30 Ймовірність зняття санкцій ЄС з Азарова та Ставицького – 99%, – експерт
      Світлана Попова
      4 березня , 22:13 Головні новини 4 березня: в Україні змінився уряд і прем'єр-міністр
      Анастасія Зазуляк
      4 березня , 22:10 Олексій Чернишов очолив Міністерство розвитку громад і територій: що про нього відомо
      Альона Захарова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук