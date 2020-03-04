Милованов пояснив, чому відмовився від роботи зі Шмигалем

Команда новопризначеного Кабінету міністрів має своє бачення економічних змін у країні. Тимофій Милованов готовий за цим поспостерігати з боку.

Так свою відмову від роботи в уряді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Милованов пояснив на своїй фейсбук-сторінці.

Знайте більше: Рада призначила новий уряд Шмигаля: список міністрів

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з команди Гончарука зазначив, що його команда розуміла, "які зміни мають відбуватися на ринках та як досягти результатів".

Ми перезапустили державу вперше за багато років. Ми почали створювати зміни, які так давно були потрібні Україні: ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація (справжня, а не на папері), зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій,

– додав він.

Милованов також наголосив, що вірить у "ринкову економіку та розбудову інституцій, в рівні правила гри для всіх та конкуренцію, в мінімальне втручання держави в економіку". Тепер, за його словами, "відбувається процес трансформацій".

"Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде більш успішним)", – написав міністр із команди експрем’єра Гончарука.

Він також наголосив, що щиро сподівається на продовження важливих реформ.

Особисто я зробив усе від мене залежне, аби запустити три ринки, що дадуть країні можливість розвиватися. І при цьому ми втримали курс, інфляцію, та ріст зарплат. Це головне,

– зазначив Милованов.

Важливо. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолювати одне з міністерств, яке має утворитися після розподілу його відомства на два окремі – Мінекономіки та Мінагро.

Окрім Милованова, від роботи в уряді Шмигаля відмовилась міністерка освіти та науки Ганна Новосад та міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.