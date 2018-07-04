Что это было. Герус рассказал о "зеленой" энергетике в Украине

Об очередной попытке власти облегчить жизнь олигарху Ринату Ахметову – в программе "Что это было" рассказал эксперт, бывший член НКРЕКП Андрей Герус.

– В Украине "зеленой" энергетикой занимается компания ДТЭК Рината Ахметова. Они хотят построить около 550-600 МВт в 2018-2019 годах. К примеру, Херсонская область потребляет 135-140 МВт. Это та мощность, которая им нужна. ДТЭК и все другие компании строят эти мощности на Юге. Там есть две атомные станции и тепловая генерация.

– Позже у нас будет проблема, станции настроены на Юге, а потребность в электроэнергии есть в Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

– За 5 лет солнечная панель подешевела в 2 раза, то есть теперь можно вкладывать в строительство 1 МВт мощности не два миллиона долларов, а достаточно лишь одного миллиона долларов. Тогда можно работать с более низкими тарифами. Это и есть удешевление доступности "зеленой" энергетики. У нас этим пользуются, покупая дешевые солнечные панели, а тариф, который зафиксирован в законе, остается таким на протяжении многих лет.

Также в программе об Олеге Сенцове:

Мария Томак напомнила, что сегодня также голодают Владимир Балух, Александр Шумков, а также Эмир-Усеин Куку. По ее словам, важно договариваться об обмене или освобождении тех, у кого проблемы со здоровьем, прежде всего, это Павел Гриб, Станислав Клых.

В целом тема обмена и конкретных фамилий граждан России, которые были задержаны Украиной в рамках войны, и, вероятно, могут интересовать Россию, с украинской власти начала подниматься только, как эта тема прозвучала со стороны гражданского общества,

– отметила Томак.

Она отметила, что 23 фамилии были озвучены Ириной Геращенко, а 4 июля со стороны Геращенко они были даже озвучены в парламенте.