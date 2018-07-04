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Що це було. Герус розповів про "зелену" енергетику в Україні

Що це було? 148 Читать новость на русском

Про чергову спробу влади полегшити життя олігарху Рінату Ахметову – у програмі "Що це було" розповів експерт, колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

– В Україні "зеленою" енергетикою займається компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Вони хочуть збудувати близько 550-600 МВт у 2018-2019 роках. До прикладу, Херсонська область споживає 135-140 МВт. Це та потужність, яка їм потрібна. ДТЕК і всі інші компанії будують ці потужності на Півдні. Там є дві атомні станції і теплова генерація.

– Пізніше у нас буде проблема, що станції набудовані на Півдні, а потреба в електроенергії є в Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

– За 5 років сонячна панель подешевшала в 2 рази, тобто тепер можна вкладати на будування 1 МВт потужності не два мільйони доларів, а достатньо лише одного мільйона доларів. Тоді можна працювати з нижчим тарифом. Це і є здешевлення доступності "зеленої" енергетики. У нас цим користуються, купуючи дешеві сонячні панелі, а тариф, який зафіксований в законі, залишається таким на протязі багатьох років.

Також у програмі про Олега Сенцова:

Марія Томак нагадала, що сьогодні також голодують Володимир Балух, Олександр Шумков, а також Емір-Усеїн Куку. За її словами, важливо домовлятись про обмін чи звільнення тих, у кого проблеми зі здоров'ям, передусім, це Павло Гриб, Станіслав Клих.

Загалом тема обміну і конкретних прізвищ громадян Росії, які були затримані Україною в рамках війни, та, імовірно, можуть цікавити Росію, з української влади, почала порушуватися щойно, як ця тема прозвучала з боку громадянського суспільства,
– наголосила Томак.

Вона зазначила, що 23 прізвища були озвучені Іриною Геращенко, а 4 липня з боку Геращенко вони були навіть озвучені в Парламенті.

Теги: Новини України Новини політики Що це було? Законодавство Законопроект Верховна Рада Рінат Ахметов Енергетика Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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