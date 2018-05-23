Что это было. Куйбида рассказал, как будут отсеивать недостойных судей

О создании Антикоррупционного суда в Украине рассказал один из руководителей Центра политико-правовых реформ и член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида, а о задержании Рафаэля Лусварги рассказал активист националистической организации "С14" Евгений Карась в программе "Что это было".

Об Антикоррупционном суде

Роман Куйбида отметил, что самым интересным в этом законопроекте является то, что судей будет избирать Высшая квалификационная комиссия, а международные эксперты лишь имеют право вето и таким образом как бы заменяют высший совет добропорядочности.

Сейчас рассматривается два варианта относительно того, каким образом вето международных экспертов можно преодолеть. Хотя наша проблема не в том, как отсеять недостойных судей, а в том, чтобы выбрать лучших,

– сказал Куйбида.

Заместитель председателя Центра политико-правовых реформ также заявил, что очень важный вопрос в том, как совет международных судей будет отфильтровывать таких негодяев. Однако, это скорее всего будет так, как мы видели на примере конкурса в Верховный суд, когда на должности были рекомендованы далеко не лучшие кандидаты и явно не те, которые проявили себя лучше.

О задержании Лусварги

"Лусварги – человек психически нездоровый, ведь носит языческую символику, болел за коммунистов, ехал воевать за Козакова, его часто задерживала полиция. То, что он может "учудить" очень трудно сказать, попав в Украину под влиянием Московского патриархата. Поэтому пребывание его на свободе – это абсолютно ненормально", – подчеркнул Евгений Карась.

По его словам, произошла проблема в том, что когда Лусварги освободили для обмена, позже в ходе переговоров с российской стороной не смогли прийти к соглашению, как именно его поменять, ведь он гражданин Бразилии. Следовательно, он остался на свободе, как отмечали работники СБУ, из-за ошибки прокуратуры.

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