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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Що це було. Куйбіда розповів як будуть відсіювати негідних суддів

Що це було? 28

Про створення Антикорупційного суду в Україні розповів один з керівників Центру політико-правових реформ та член Громадської ради доброчесності Роман Куйбіда, а про затримання Рафаеля Лусваргі розповів активіст націоналістичної організації "С14" Євген Карась у програмі "Що це було".

Про Антикорупційний суд

Роман Куйбіда зазначив, що найцікавішим у цьому законопроекті є те, що суддів обиратиме Вища кваліфікаційна комісія, а міжнародні експерти лише мають право вето і таким чином ніби замінюють вищу раду доброчесності.

Наразі розглядається два варіанти щодо того, яким чином вето міжнародних експертів можна подолати. Хоча наша проблема не в тому, як відсіяти негідних суддів, а в тому, щоб вибрати найкращих,
– сказав Куйбіда.

Заступник голови Центру політико-правових реформ також заявив, що дуже важливе питання в тому, як рада міжнародних суддів буде відфільтровувати таких негідників. Однак, це швидше за все буде так, як ми бачили на прикладі конкурсу до Верховного суду, коли на посади були рекомендовані далеко не найкращі кандидати і явно не ті, які проявили себе найкраще.

Про затримання Лусваргі

"Лусваргі – людина психічно не здорова, адже носить язичницьку символіку, вболівав за комуністів, їхав воювати за Козакова, його часто затримувала поліція. Те, що він може "вчудити" дуже важко сказати, потрапивши в Україну під впливом Московського патріархату. Тому перебування його на волі – це абсолютно ненормально", – наголосив Євген Карась.

За його словами, відбулася проблема в тому, що коли Лусваргі звільнили для обміну, пізніше в ході перемовин з російською стороною, не змогли дійти згоди як саме його поміняти, адже він громадянин Бразилії. Відтак, він залишився на волі, як зазначали працівники СБУ, через помилку прокуратури.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Новини політики Новини України Бразилія Рафаель Лусваргі арешт Верховна Рада Антикорупційний суд Законопроект Судді Що це було?
Джерело: 24 Канал
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