Проблема не в тому, як відсіяти негідних суддів, а в тому, щоб вибрати найкращих, – експерт

Наразі розглядається два варіанти щодо того, яким чином вето міжнародних експертів можна подолати. Хоча наша проблема не в тому, як відсіяти негідних суддів, а в тому, щоб вибрати найкращих.

Таку думку висловив заступник голови Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда у прямому ефірі 24 Каналу.

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Він розповів, що Верховна рада розглядала дві варіанти щодо створення Антикорупційного суду. Перша, це була ідея від фракціїї "Блоку Петра Порошенка", які пропонували створити антикорупційні палати в усіх судах з тих суддів, які вже є. А другою ідеєю відповідно було створення Антикорупційного суду. І вирішувала це питання Венеціанська комісія.

Роман Куйбіда зазначив, що найцікавішим у цьому законопроекті є те, що суддів обиратиме Вища кваліфікаційна комісія, а міжнародні експерти лише мають право вето і таким чином ніби замінюють вищу раду доброчесності.

Наразі розглядається два варіанти щодо того, яким чином вето міжнародних експертів можна подолати. Хоча наша проблема не в тому, як відсіяти негідних суддів, а в тому, щоб вибрати найкращих,

– сказав він.

Заступник голови Центру політико-правових реформ також заявив, що дуже важливе питання в тому, як рада міжнародних суддів буде відфільтровувати таких негідників. Однак, це швидше за все буде так, як ми бачили на прикладі конкурсу до Верховного суду, коли на посади були рекомендовані далеко не найкращі кандидати і явно не ті, які проявили себе найкраще.

Але тоді було все зрозуміло, адже в них простежувалися певні політичні зв’язки. От вони якраз і буди призначені до Верховного суду, – прокоментував Роман Куйбіда.

Нагадаємо, що в середу, 23 травня, народні депутати розпочали розгляд у другому читанні законопроекту про Антикорупційний суд. Проте нині розглянуті лише дві сотні поправок, а залишилося – 1700.