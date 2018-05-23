Проблема не в том, как отсеять недостойных судей, а в том, чтобы выбрать лучших, – эксперт

Сейчас рассматривается два варианта относительно того, каким образом вето международных экспертов можно преодолеть. Хотя наша проблема не в том, как отсеять недостойных судей, а в том, чтобы выбрать лучших.

Такое мнение высказал заместитель председателя Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида в прямом эфире 24 Канала.

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Он рассказал, что Верховная рада рассматривала два варианта относительно создания Антикоррупционного суда. Первая, это была идея от фракциии "Блока Петра Порошенко", которые предлагали создать антикоррупционные палаты во всех судах из тех судей, которые уже есть. А второй идеей соответственно было создание Антикоррупционного суда. И решала это вопрос Венецианская комиссия.

Роман Куйбида отметил, что самым интересным в этом законопроекте является то, что судей будет избирать Высшая квалификационная комиссия, а международные эксперты лишь имеют право вето и таким образом как бы заменяют высший совет добропорядочности.

Сейчас рассматривается два варианта относительно того, каким образом вето международных экспертов можно преодолеть. Хотя наша проблема не в том, как отсеять недостойных судей, а в том, чтобы выбрать лучших,

– сказал он.

Заместитель председателя Центра политико-правовых реформ также заявил, что очень важный вопрос в том, как совет международных судей будет отфильтровывать таких негодяев. Однако, это скорее всего будет так, как мы видели на примере конкурса в Верховный суд, когда на должности были рекомендованы далеко не лучшие кандидаты и явно не те, которые проявили себя лучше.

Но тогда было все понятно, ведь у них прослеживались определенные политические связи. Вот они как раз и были предназначены в Верховный суд, – прокомментировал Роман Куйбида.

Напомним, что в среду, 23 мая, народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении законопроекта об Антикоррупционном суде. Однако в настоящее время рассмотрены лишь две сотни поправок, а осталось – 1700.