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      Телеканал новостей 24 Программы Что это было?
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Что это было. Сколько дел "профукал" Луценко на посту генпрокурора

      Что это было? 13 Читати новину українською

      О вероятной отставке Юрия Луценко и его громких провалах как главы Генпрокуратуры - в программе "Что это было" рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Об отставке Луценко

      – Такого ужасного прокурора не было в Украине никогда, даже со всей коррупцией Пшонки и Шокина. Ведь никто из них не позволял себе врать с парламентской трибуны, а Луценко делал это неоднократно.

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      – Хочу дать совет Луценко: Юрий Витальевич, если вы захотите сыграть в историю "я так хотел уйти, а меня не отпустили", то у вас это не получится. Похожая история была с экс-председателем НБУ Валерией Гонтаревой, но она тогда сказала, что уходит, и почти год не ходила на работу, пока он ее не уволил.

      Если бы Порошенко не устраивало то, что нападения на активистов не раскрываются в Генпрокуратуре, он бы дал представление об увольнении Луценко, а как мы видим, он этого не делал.

      – Мэры крупных городов, особенно юга и востока, в обмен на лояльность во время избирательной кампании получили "зеленый свет" от Порошенко. Именно поэтому Луценко и Аваков не могут найти заказчиков на активистов, особенно на региональном уровне. Я считаю, что политическая ответственность за беспорядок с общественными активистами лежит на Порошенко.

      О деле Гандзюк

      – Я хочу подчеркнуть, что руководителям правоохранительных органов, конкретно Авакову и Луценко, наплевать на то, что произошло (смерть Екатерины Гандзюк после нападения на нее в июле 2018-ого – 24 канал). Очень трудно найти адекватного человека, которого не поражает сожжение молодой женщины кислотой. А тут... я просто напомню: когда вся страна в августе потребовала от Авакова сделать хоть что-то, Аваков в ответ запостил фоточку из итальянского пятизвездочного отеля. Ну это где-то адекватный вообще человек? Речь не идет даже о том, что он министр МВД. Речь идет о просто человеческой адекватности. А Юрий Витальевич осенью обвинил активистов, что они якобы сами виноваты в том, что на них нападают.

      Я здесь даже не оцениваю профпригодность. Просто человеческая адекватность где? Им плевать. Даже такое ужасное преступление их не волнует. Поэтому вопрос нашей безопасности как граждан – максимально быстро избавиться от этих людей в системе управления государством.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости политики Что это было? Юрий Луценко ГПУ
      Источник: 24 канал
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