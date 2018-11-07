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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Що це було. Скільки справ "профукав" Луценко на посаді генпрокурора

      Що це було? 46 Читать новость на русском

      Про ймовірну відставку Юрія Луценка і його гучні провали як очільника Генпрокуратури – у програмі "Що це було" розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Про відставку Луценка

      – Такого жахливого прокурора не було в Україні ніколи, навіть з усією корупцією Пшонки і Шокіна. Адже ніхто з них не дозволяв собі брехати з парламентської трибуни, а Луценко робив це неодноразово.

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      – Хочу дати пораду Луценку: Юрію Віталійовичу, якщо ви захочете зіграти в історію "я так хотів піти, а мене не відпустили", то у вас це не вийде. Схожа історія була з екс-головою НБУ Валерією Гонтаревою, але вона тоді сказала, що йде, і майже рік не ходила на роботу, поки парламент її не звільнив.

      Якби Порошенка не влаштовувало те, що напади на активістів не розкриваються в Генпрокуратурі, він би надав подання про звільнення Луценка, а як ми бачимо, він цього не робив.

      – Мери великих міст, особливо півдня і сходу, в обмін на лояльність під час виборчої кампанії отримали "зелене світло" від Порошенка. Саме тому Луценко і Аваков не можуть знайти замовників на активістів, особливо на регіональному рівні. Я вважаю, що політична відповідальність за безлад з громадськими активістами лежить на Порошенку.

      Про справу Гандзюк 

      – Я хочу підкреслити, що керівникам правоохоронних органів, конкретно Авакову і Луценку, начхати на те, що відбулось (смерть Катерини Гандзюк після нападу на неї у липні 2018-ого – 24 канал). Дуже важко знайти адекватну людину, яку не вражає спалення молодої жінки кислотою. А тут... я просто нагадаю: коли вся країна у серпні вимагала від Авакова зробити хоч щось, Аваков у відповідь запостив фоточку із італійського п'ятизіркового готелю. Ну це десь адекватна взагалі людина? Не йдеться навіть про те, що він міністр МВС. Йдеться про просто людську адекватність. А Юрій Віталійович восени звинуватив активістів, що вони начебто самі винні у тому, що на них нападають.

      Я тут навіть не оцінюю профпридатність. Просто людська адекватність де? Їм начхати. Навіть такий жахливий злочин їх не хвилює. Тому питання нашої безпеки як громадян – максимально швидко позбутися цих людей у системі управління державою.

      Більше – дивіться у програмі. 

      Теги: Що це було? Новини політики ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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