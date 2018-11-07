Шабунін: Оминаючи профпридатність, у Авакова і Луценка навіть немає людської адекватності

Після нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков викладав у соцмережах фото з відпочинку в Італії, а генпрокурор Юрій Луценко звинувачував самих активістів у нападах.

Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Що це було?" заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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"Я хочу підкреслити, що керівникам правоохоронних органів, конкретно Авакову і Луценку, начхати на те, що відбулось (смерть Катерини Гандзюк після нападу на неї у липні 2018-ого – 24 канал). Дуже важко знайти адекватну людину, яку не вражає спалення молодої жінки кислотою. А тут... я просто нагадаю: коли вся країна у серпні вимагала від Авакова зробити хоч щось, Аваков у відповідь запостив фоточку із італійського п'ятизіркового готелю. Ну це десь адекватна взагалі людина? Не йдеться навіть про те, що він міністр МВС. Йдеться про просто людську адекватність. А Юрій Віталійович восени звинуватив активістів, що вони начебто самі винні у тому, що на них нападають", – сказав активіст.

Шабунін переконаний, що такі люди по вищих державних посадах небезпечні для всього українського суспільства.

Я тут навіть не оцінюю профпридатність. Просто людська адекватність де? Їм начхати. Навіть такий жахливий злочин їх не хвилює. Тому питання нашої безпеки як громадян – максимально швидко позбутися цих людей у системі управління державою,

– наголосив він.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 39% опіків тіла. Три місяці вона перебувала у лікарні і перенесла кілька операцій. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.



6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку.

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