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      Шабунин: Обходя профпригодность, у Авакова и Луценко даже нет человеческой адекватности

      105 Читати новину українською
      Виталий Шабунин
      Виталий Шабунин / 24 канал

      После нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, министр внутренних дел Арсен Аваков выложил в соцсетях фото с отдыха в Италии, а генпрокурор Юрий Луценко обвинял самих активистов в нападениях.

      Об этом в эфире 24 канала в программе "Что это было?" заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Читайте также: Такого ужасного генпрокурора еще не было в Украине, – Шабунин о Луценко

      "Я хочу подчеркнуть, что руководителям правоохранительных органов, именно Авакову и Луценко, плевать на то, что произошло (смерть Екатерины Гандзюк после нападения на нее в июле 2018-го – 24 канал). Очень трудно найти адекватного человека, которого поражает сожжение молодой женщины кислотой. А тут... я просто напомню: когда вся страна в августе требовала от Авакова сделать хоть что-то, Аваков в ответ запостил фоточку с итальянского пятизвездочного отеля. Ну это где-то адекватный вообще человек? Речь не идет даже о том, что он министр МВД. Речь идет о простой человеческой адекватности. А Юрий Витальевич осенью обвинил активистов, что они как будто сами виноваты в том, что на них нападают", – сказал активист.

      Шабунин убежден, что такие люди по высшим государственным должностям опасны для всего украинского общества.

      Я тут даже не оцениваю профпригодность. Просто человеческая адекватность где? Им плевать. Даже такое ужасное преступление их не волнует. Поэтому вопрос нашей безопасности как граждан – максимально быстро избавиться от этих людей в системе управления государством,
      – подчеркнул он.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 39% ожогов тела. Три месяца она находилась в больнице и перенесла несколько операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку.

      роль правоохранительных органов в деле гандзюк: хроника последних событий
      •  
      Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Луценко ГПУ Виталий Шабунин Министерство внутренних дел Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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