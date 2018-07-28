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Что это за наматрасник, – в сети остро раскритиковали фото Лилии Ребрик

930 Читати новину українською
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото из соцсетей

Популярная телеведущая Лилия Ребрик опубликовала совсем неудачное фото, которое вызвало негативные комментарии. Образ молодой мамы даже сравнили с постельным бельем.

Недавно Лилия Ребрик во второй раз стала мамой. Телеведущая активно ведет свой блог в соцсети, где делится с поклонниками кадрами с обыденной жизни и со своими дочками. Однако последнее фото, которое звезда разместила в Instagram, было совсем неудачное.

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Лилия Ребрик захотела по-особенному поздравить маму с днем ​​рождения, поэтому разместила сообщение на своей странице. К поздравительным словам телеведущая добавила фото, сделанное в день выписки из роддома. На снимке знаменитость счастливо позирует рядом с мамой. Однако от ветра свободное платье стало вдвое больше, что выглядело довольно странно.

На это отреагировали пользователи сети. "Платье немного не то, которое вам нужно (было надеть, – ред.)", "Что это за наматрасник", "Что за платье? Это просто ужас", – написали украинцы. Такая критика взбудоражила сеть, поэтому сторонники Лилии Ребрик сразу же встали на ее защиту, отметив, что она выглядит роскошно.

 

Стоит отметить, что Лилия Ребрик возобновила свою стройную фигуру после родов. Хотя не прошло и 3 месяцев с момента появления на свет маленькой Полины Дикой, как телеведущая может с легкостью позировать в купальниках на пляже, демонстрируя красоту своего тела.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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