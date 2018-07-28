Что это за наматрасник, – в сети остро раскритиковали фото Лилии Ребрик

Популярная телеведущая Лилия Ребрик опубликовала совсем неудачное фото, которое вызвало негативные комментарии. Образ молодой мамы даже сравнили с постельным бельем.

Недавно Лилия Ребрик во второй раз стала мамой. Телеведущая активно ведет свой блог в соцсети, где делится с поклонниками кадрами с обыденной жизни и со своими дочками. Однако последнее фото, которое звезда разместила в Instagram, было совсем неудачное.

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Лилия Ребрик захотела по-особенному поздравить маму с днем ​​рождения, поэтому разместила сообщение на своей странице. К поздравительным словам телеведущая добавила фото, сделанное в день выписки из роддома. На снимке знаменитость счастливо позирует рядом с мамой. Однако от ветра свободное платье стало вдвое больше, что выглядело довольно странно.



На это отреагировали пользователи сети. "Платье немного не то, которое вам нужно (было надеть, – ред.)", "Что это за наматрасник", "Что за платье? Это просто ужас", – написали украинцы. Такая критика взбудоражила сеть, поэтому сторонники Лилии Ребрик сразу же встали на ее защиту, отметив, что она выглядит роскошно.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 27 Лип 2018 р. о 10:56 PDT

Стоит отметить, что Лилия Ребрик возобновила свою стройную фигуру после родов. Хотя не прошло и 3 месяцев с момента появления на свет маленькой Полины Дикой, как телеведущая может с легкостью позировать в купальниках на пляже, демонстрируя красоту своего тела.