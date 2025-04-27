В частности, Алексей и Анастасия поделились совместным фото и заинтриговали фанов заявлением. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу рэпера.

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Так, Потап выставил фото, где позировал с Настей Каменских и другими артистами после совместного выступления за рубежом.

Было весело, шумно и хитово. Концерт удался на все 100%,

– написал продюсер.

Он добавил: "Славик и НК – это отдельная история... но мы пока молчим". Тем самым Потапенко заинтриговал поклонников. Вероятно, речь идет о сотрудничестве артистов.

Для справки! SLAVIC BALAGAN – новый проект Алексея. Свой первый трек Trumpumpum, который посвятил Дональду Трампу, он выпустил в январе этого года. К тому же уже устроил тур по Америке.

Заметим, в прошлом месяце в сети появилось еще одно совместное фото супругов. Тогда Потап и Настя Каменских провели время в компании своего бизнес-партнера Сергея Маковца на побережье Флориды. Правда, до этого в СМИ распространялась информация о том, что певица планирует развестись с мужем. Потап после этого публично прокомментировал слухи о разрыве с Каменских.