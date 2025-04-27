Зокрема, Олексій та Анастасія поділилися спільним фото та заінтригували фанів заявою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку репера.

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Так, Потап виставив фото, де позував з Настею Каменських та іншими артистами після спільного виступу за кордоном.

Було весело, шумно і хітово. Концерт вдався на всі 100%,

– написав продюсер.

Він додав: "Славік і НК – це окрема історія… але ми поки мовчимо". Тим самим Потапенко заінтригував шанувальників. Ймовірно, йдеться про співпрацю артистів.

Для довідки! SLAVIC BALAGAN – новий проєкт Олексія. Свій перший трек Trumpumpum, який присвятив Дональду Трампу, він випустив у січні цього року. До того ж вже влаштував тур Америкою.

Зауважимо, минулого місяця в мережі з'явилося ще одне спільне фото подружжя. Тоді Потап і Настя Каменських провели час у компанії свого бізнес-партнера Сергія Маковця на узбережжі Флориди. Щоправда, до цього у ЗМІ ширилась інформація про те, що співачка планує розлучитися з чоловіком. Потап після цього публічно прокоментував чутки про розрив з Каменських.