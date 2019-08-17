Что кроется за дружбой Путина с байкером "Хирургом"

Первым, с кем встретился Владимир Путин в Крыму после аннексии, был байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург". Именно он поддержал аннексию полуострова в 2014 году. Сейчас президент РФ продолжает гонять на мотоцикле вместе с "Ночными волками" в Севастополе.

Последние 10 лет Владимир Путин регулярно встречается с Александром Залдостановым в аннексированном Крыму.

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К примеру, в 2010 году Путин катался с "Ночными волками" не на российском "Урале", а на трехколесном американском Harley-Davidson с флагами Украины и РФ.



Владимир Путин в 2010 году

В 2012 году президент РФ с трехчасовым опозданием прилетел в Севастополь на переговоры с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Однако несмотря на это, не пропустил встречу с байкерами "Хирурга" на ялтинской трассе. Бывшему президенту Украины тогда пришлось ждать Путина четыре часа.

Смотрите фото встречи Владимира Путина с Александром Залдостановым в 2012 году:

10 августа 2019 года глава России принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовали прихвостни Кремля из клуба "Ночные волки". Во время события Путин подчеркнул, что "крутые парни" из "Ночных волков" подают пример и показывают им, как следует относиться к России.

Смотрите фото с байк-шоу "Тень Вавилона":

Как познакомился Путин с Залдостановым – неизвестно. Байкер родился в Кропивницком, но жил в Севастополе. Он изучал медицину в Москве. В конце 80-х оба находились в Восточной Германии. Залдостанов работал охранником в панк-рок-клубе, а Путин служил разведчиком.

Журналисты "Крым.Реалии" спросили у жителей Москвы, что может объединять Путина и "Хирурга". Большинство россиян считают, что это любовь к России и мотоциклам.

"Прежде всего мотоциклы. Он же любит кататься – то на грузовике по Крымскому мосту, то здесь на байке катается", – сказал москвич.

Любовь к России, к мотоциклам. Они почти ровесники, одной эпохи воспитание,

– сказал россиянин.

По словам эксперта по управлению репутацией Бориса Тизенгаузена, Залдостанов нужен Путину, чтобы поддерживать свой имидж.

"Эти ревущие мотоциклы, они поняли, что людям это нравится. Так как найти нового Залдостанова – это довольно сложно, тем более, такого роста и идеологической прокачки. Я не думаю, что реальные, настоящие байкеры могут согласиться играть в такие политические игры", – пояснил Тизенгаузен.

Что известно о движении "Ночные волки"? Оно состоит из почти пяти тысяч мотоциклистов. Появилсь в 1989 году, а в РФ его зарегистрировали в 1995 году как некоммерческую организацию "Русские мотоциклисты". Движение имеет региональные отделения в РФ, Беларуси, Украине (в частности, на оккупированных территориях), Болгарии, Сербии, Румынии.



Примечательно, что "Ночные волки" принимали активное участие в оккупации Крыма, за что США и Канада наложили санкции.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите 10 августа в 18:00 на 24 канале.