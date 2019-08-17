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      Що пов'язує Путіна і скандальних байкерів "Нічні вовки"

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      Першим з ким зустрівся Володимир Путін у Криму після анексії був байкер Олександр Залдостанов на прізвисько "Хірург". Саме він підтримав анексію півострову в 2014 році. Нині президент РФ продовжує ганяти на мотоциклі разом з "Нічними вовками" у Севастополі.

      Останні 10 років Володимир Путін регулярно зустрічається з Олександром Залдостановим в анексованому Криму.

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      До прикладу, у 2010 році Путін катався з "Нічними вовками" не на російському "Уралі", а на триколісному американському Harley-Davidson з прапорами України та РФ.

      путін
      Володимир Путін у 2010 році

      У 2012 році президент РФ з тригодинним запізненням прилетів до Севастополя на переговори з екс-президентом України Віктором Януковичем. Однак попри це не пропустив зустрічі з байкерами "Хірурга" на ялтинській трасі. Колишньому президенту України тоді довелось чекати Путіна чотири години.

      Дивіться фото зустрічі Володимира Путіна з Олександром Залдостановим у 2012 році:

      10 серпня 2019 року глава Росії взяв участь у байк-шоу "Тінь Вавилона", яке організувало посіпаки Кремля з клубу "Нічні вовки". Під час події Путін підкреслив, що "такі круті хлопці" з "Нічних вовків" подають приклад і показують їм, як слід ставитися до Росії.

      Дивіться фото з байк-шоу "Тінь Вавилона":

      Як познайомився Путін з Залдостановим – невідомо. Байкер народився у Кропивницькому, але жив у Севастополі. Він вивчав медицину у Москві. Наприкінці 80-х обидва перебували у Східній Німеччині. Залдостанов працював охоронцем в рок-панк-клубі, а Путін служив розвідником.

      Журналісти "Крим. Реалії" запитали у жителів Москви, що може об'єднувати Путіна та "Хірурга". Більшість росіян вважають, що це любов до Росії та мотоциклів.

      "Насамперед мотоцикли. Він ж любить кататись – то на вантажівці по Кримському мосту, то тут на байку катається", – сказав москвич.

      Любов до Росії, до мотоциклів. Вони майже ровесники, однієї епохи виховання,
      – сказав росіянин.

      За словами експерта з управління репутацією Бориса Тізенгаузена, Залдостанов потрібен Путіну, щоб підтримувати свій імідж.

      "Ці ревучі мотоцикли, вони зрозуміли, що людям це подобається. Так як знайти нового Залдостанова – це доволі складно, ба більше, такого зросту та ідеологічної прокачки. Я не думаю, що реальні, справжні байкери можуть погодитись грати в такі політичні ігри", – пояснив Тізенгаузена.

      Що відомо про рух "Нічні вовки"?Він складається з майже п'яти тисяч мотоциклістів. З'явився у 1989 році, а у РФ його зареєстрували в 1995 році як некомерційну організацію "Російські мотоциклісти". Рух має регіональні відділення у РФ, Білорусі, Україні (зокрема, на окупованих територіях), Болгарії, Сербії, Румунії.

      Примітно, що "Нічні вовки" брали активну участь в окупації Криму, через що США та Канада наклали санкції.

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться 10 серпня о 18:00 на 24 каналі.

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      Теги: Володимир Путін Україна – Росія Мото Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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