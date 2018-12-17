Что кроется за очередными угрозами России по нападению на Украину: ответ эксперта

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Президент Украины Петр Порошенко якобы готовит провокацию на границе с РФ и оккупированным Крымом. Также Лавров сообщил,что реакция России на вымышленное наступление не замедлит. Как известно, российские чиновники уже не в первые сыплют угрозами в сторону Украины, не придерживаясь дипломатического этикета.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военный эксперт и главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Он подчеркнул, что Россия пытается прикрыть свои возможные агрессивные действия против Украины фейковыми обвинениями.

Это привычная тактика российских агрессоров. По моему мнению, не стоит на это обращать внимание, однако отмечу, что эти слова всегда скрывают какие-то преступления Кремля. Это важный сигнал украинцам быть готовыми к возможным провокациям со стороны нашего Северного соседа,

– сказал Бутусов.

Также эксперт добавил, что любое влияние на внутреннюю политику Украины РФ привязывает к военным демонстрациям и усилению военных действий на фронте.



Война на Донбассе

Вскоре в Украине начнется избирательная кампания, поэтому для Кремля крайне важно дискредитировать наше государство и повысить влияние пророссийских сил,

– отметил Юрий Бутусов.

По его мнению, Россия не будет защищать русское православие в Украине, однако использование сценария конфликтов в церковной среде, которые перерастают в военные – желаемый для Кремля сценарий прикрытия агрессии на Востоке Украины.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.