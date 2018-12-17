Що криється за черговими погрозами Росії щодо нападу на Україну: відповідь експерта

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Президент України Петро Порошенко нібито готує провокацію на кордоні з РФ та окупованим Кримом. Також Лавров повідомив, що реакція Росії на вигаданий наступ не забариться. Як відомо, російські чиновники вже не в перше сиплять погрозами у бік України, не дотримуючись дипломатичного етикету.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Він наголосив, що Росія намагається прикрити свої можливі агресивні дії проти України фейковими звинуваченнями.

Це звична тактика російських агресорів. На мою думку, не варто на це звертати увагу, проте зазначу, що ці слова завжди приховують якісь злочини Кремля. Це важливий сигнал українцям бути готовими до можливих провокацій з боку нашого Північного сусіда,

– сказав Бутусов.

Також експерт додав, що будь-який вплив на внутрішню політику України РФ прив'язує до військових демонстрацій та посилення воєнних дій на фронті.



Війна на Донбасі

Незабаром в Україні розпочнеться виборча кампанія, тому для Кремля вкрай важливо дискредитувати нашу державу і підвищити вплив проросійських сил,

– зауважив Юрій Бутусов.

На його думку, Росія не буде захищати російське православ'я в Україні, проте використання сценарію конфліктів у церковному середовищі, які переростають у військові – бажаний для Кремля сценарій прикриття агресії на Сході України.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.