Яким був у дитинстві та чому вирішив стати священиком: що відомо про Предстоятеля Епіфанія

Освічений, мудрий, духовно сильний – таким називають Предстоятеля Української помісної церкви, якого обрали на Об'єднавчому соборі в суботу, 15 грудня. Ексклюзивно журналістам 24 каналу вдалося побачити дитячі фото Епіфанія, побувати в місці, де зростав церковний очільник, і послухати спогади близьких Предстоятеля.

Дитинство Предстоятеля Епіфанія пройшло серед буковинських лісів. У маленьке село в таку погоду доїхати майже неможливо.

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Будинок, де зростав, змило повінню, тому звели новий. Але сьогодні вдома нікого немає. Мама поїхала до Києва підтримати сина.

Працьовитим і вихованим – таким у дитинстві згадує очільника Української православної церкви кума матері. А в школі, де навчався майбутній Предстоятель, на почесному місці його фото в попередньому статусі – митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського.

Для вчительки математики Предстоятель Епіфаній залишається просто Сергієм. Вона запевнила, що її учень розбишакою ніколи не був. Сергій гарно вчився, але найбільше полюбляв історію. До вподоби була і військова підготовка.



Предстоятель Епіфаній (справа знизу у білій рубашці) у випускному класі

Це вже Сергій Думенко у випускному класі. Однокласниця зізнається: бувало, й списували одне в одного.

Інколи просив списати. Він сам старався виконувати домашнє завдання кожен раз. І ми просили, щоб він нам давав списувати,

– сказала однокласниця предстоятеля Православної церкви Марина Мазур.

Марина розповідає, що дівчат Сергій ніколи не ображав. Полюбляв разом з ними ходити в гори і співати пісень. А от на танці – не ходив. Більше любив книжки читати, особливо на релігійну тематику.

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Одразу після закінчення школи – поїхав вчитися у Київську духовну академію. А далі – в престижний університет в Греції, де остаточно визначився зі своєю місією.

Він – один з небагатьох представників з вищого духівництва, котрий не здобував духовну освіту в Москві. Більше того, навіть ніколи не був у столиці Росії.

А під час Євромайдану не залишався осторонь подій. Завдяки йому Михайлівський собор дав прихисток учасникам Революції гідності в найважчі моменти протистояння. І першу службу як Предстоятель Української церкви Епіфаній провів в рідному йому соборі.



Предстоятель Епіфаній

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину українську помісну автокефальну православну церкву. Предстоятелем її став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор.