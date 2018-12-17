Каким был в детстве и почему решил стать священником: что известно о Предстоятеле Епифании

Образованный, мудрый, духовно сильный – таким называют Предстоятеля Украинской поместной церкви, которого избрали на Объединительном соборе в субботу, 15 декабря. Эксклюзивно журналистам 24 канала удалось увидеть детские фото Епифания, побывать в месте, где рос церковный глава, и послушать воспоминания близких Предстоятеля.

Детство Предстоятеля Епифания прошло среди буковинских лесов. В маленькую деревню в такую ​​погоду доехать почти невозможно.

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Дом, где он рос, смыло наводнением, поэтому построили новый. Но сегодня дома никого нет. Мама поехала в Киев поддержать сына.

Трудолюбивым и воспитанным – таким в детстве помнит главу Украинской православной церкви кума матери. А в школе, где учился будущий Предстоятель, на почетном месте его фото в предыдущем статусе – митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского.

Для учительницы математики Предстоятель Епифаний остается просто Сергеем. Она заверила, что ее ученик разбойником никогда не был. Сергей хорошо учился, но больше всего любил историю. Нравилась ему и военная подготовка.



Предстоятель Епифаний (справа снизу в белой рубашке) в выпускном классе

Это уже Сергей Думенко в выпускном классе. Одноклассница признается: бывало, и списывали друг у друга.

Иногда просил списать. Он сам старался выполнять домашнее задание каждый раз. И мы просили, чтобы он нам давал списывать,

– сказала одноклассница предстоятеля Православной церкви Марина Мазур.

Марина рассказывает, что девушек Сергей никогда не обижал. Любил вместе с ними ходить в горы и петь песни. А вот на танцы – не ходил. Больше любил книги читать, особенно на религиозную тематику.

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Сразу после окончания школы – поехал учиться в Киевскую духовную академию. А дальше – в престижный университет в Греции, где окончательно определился со своей миссией.

Он – один из немногих представителей высшего духовенства, кто не получил духовное образование в Москве. Более того, даже никогда не был в столице России.

А во время евромайдана не оставался в стороне от событий. Благодаря ему Михайловский собор дал приют участникам Революции достоинства в трудные моменты противостояния. И первую службу как Предстоятель Украинской церкви Епифаний провел в родном ему соборе.



Предстоятель Епифаний

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую украинскую поместную автокефальную православную церковь. Предстоятелем ее стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор.