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      Каким был в детстве и почему решил стать священником: что известно о Предстоятеле Епифании

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      Образованный, мудрый, духовно сильный – таким называют Предстоятеля Украинской поместной церкви, которого избрали на Объединительном соборе в субботу, 15 декабря. Эксклюзивно журналистам 24 канала удалось увидеть детские фото Епифания, побывать в месте, где рос церковный глава, и послушать воспоминания близких Предстоятеля.

      Детство Предстоятеля Епифания прошло среди буковинских лесов. В маленькую деревню в такую ​​погоду доехать почти невозможно.

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      Дом, где он рос, смыло наводнением, поэтому построили новый. Но сегодня дома никого нет. Мама поехала в Киев поддержать сына.

      Трудолюбивым и воспитанным – таким в детстве помнит главу Украинской православной церкви кума матери. А в школе, где учился будущий Предстоятель, на почетном месте его фото в предыдущем статусе – митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского.

      Для учительницы математики Предстоятель Епифаний остается просто Сергеем. Она заверила, что ее ученик разбойником никогда не был. Сергей хорошо учился, но больше всего любил историю. Нравилась ему и военная подготовка.

      Предстоятель Епіфаній у випускному класі
      Предстоятель Епифаний (справа снизу в белой рубашке) в выпускном классе

      Это уже Сергей Думенко в выпускном классе. Одноклассница признается: бывало, и списывали друг у друга.

      Иногда просил списать. Он сам старался выполнять домашнее задание каждый раз. И мы просили, чтобы он нам давал списывать,
      – сказала одноклассница предстоятеля Православной церкви Марина Мазур.

      Марина рассказывает, что девушек Сергей никогда не обижал. Любил вместе с ними ходить в горы и петь песни. А вот на танцы – не ходил. Больше любил книги читать, особенно на религиозную тематику.

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      Сразу после окончания школы – поехал учиться в Киевскую духовную академию. А дальше – в престижный университет в Греции, где окончательно определился со своей миссией.

      Он – один из немногих представителей высшего духовенства, кто не получил духовное образование в Москве. Более того, даже никогда не был в столице России.

      А во время евромайдана не оставался в стороне от событий. Благодаря ему Михайловский собор дал приют участникам Революции достоинства в трудные моменты противостояния. И первую службу как Предстоятель Украинской церкви Епифаний провел в родном ему соборе.

      Предстоятель Епіфаній
      Предстоятель Епифаний

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую украинскую поместную автокефальную православную церковь. Предстоятелем ее стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Епифаний Религия Евромайдан Новости Черновцов
      Источник: 24 Канал
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