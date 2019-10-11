20:54
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
      Вєсті.UA
      20:21, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Что мешает силовой зачистке Донбасса от оккупантов: мнение украинского военного

      89 Читати новину українською
      Украинский военный рассказал, что мешает силовой зачистке Донбасса от боевиков
      Украинский военный рассказал, что мешает силовой зачистке Донбасса от боевиков / Фото из соцсетей

      Сложности интеграции в украинское пространство местного населения Донбасса – одна из основных причин, которая делает невозможным сейчас силовую зачистку от российских боевиков украинскими армейцами оккупированной территории.

      Такое мнение высказал пулеметчик 503-го отдельного батальона морской пехоты под псевдонимом "Дизайнер" в эксклюзивном интервью 24 каналу: "Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехами 503 батальона".

      Знайте больше: Какой украинцы видят дальнейшую судьбу оккупированного Донбасса

      "Местных жителей Донбасса, которые являются сторонниками России, трудно перевоспитать после лет оккупации. Это одна из основных причин, которая ступорит при желании силовой очистки от боевиков Донбасса. Силовой захват территории и вытеснение врага за границу возможно, но основной вопрос: что делать с населением?" – сказал военный.

      По его мнению, силовая очистка Донбасса от оккупанта возможна, потому что за шесть лет войны украинские армейцы научились воевать. Украина также имеет довольно сильную поддержку Запада. Морпех предположил, что вряд ли Россия осмелится решить полномасштабную войну.

      В таком случае почему до сих пор нет освобождения территорий силовым наступлением? Потому нашим политикам это невыгодно. Думаю, у них совершенно другие интересы, чем отражение врага и возвращение наших территорий,
      – считает боец.

      Отметим, среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины – 75% опрошенных.

      карта окупованого Донбасу окуповані території карта ОРДЛО
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
      сегодня
      8357
      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      сегодня , 20:02 Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      Ірина Поліщук 93
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      сегодня , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 485
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сегодня , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 170
      Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      сегодня , 18:10 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      422
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сегодня , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 187
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук