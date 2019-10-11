Что мешает силовой зачистке Донбасса от оккупантов: мнение украинского военного

Сложности интеграции в украинское пространство местного населения Донбасса – одна из основных причин, которая делает невозможным сейчас силовую зачистку от российских боевиков украинскими армейцами оккупированной территории.

Такое мнение высказал пулеметчик 503-го отдельного батальона морской пехоты под псевдонимом "Дизайнер" в эксклюзивном интервью 24 каналу: "Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехами 503 батальона".

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"Местных жителей Донбасса, которые являются сторонниками России, трудно перевоспитать после лет оккупации. Это одна из основных причин, которая ступорит при желании силовой очистки от боевиков Донбасса. Силовой захват территории и вытеснение врага за границу возможно, но основной вопрос: что делать с населением?" – сказал военный.

По его мнению, силовая очистка Донбасса от оккупанта возможна, потому что за шесть лет войны украинские армейцы научились воевать. Украина также имеет довольно сильную поддержку Запада. Морпех предположил, что вряд ли Россия осмелится решить полномасштабную войну.

В таком случае почему до сих пор нет освобождения территорий силовым наступлением? Потому нашим политикам это невыгодно. Думаю, у них совершенно другие интересы, чем отражение врага и возвращение наших территорий,

– считает боец.

Отметим, среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины – 75% опрошенных.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала