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      Що заважає силовій зачистці Донбасу від окупантів: думка українського військового

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      Український військовий розповів, що заважає силовій зачистці Донбасу від бойовиків
      Український військовий розповів, що заважає силовій зачистці Донбасу від бойовиків / Фото з соцмереж

      Складнощі інтегрування в український простір місцевого населення Донбасу – одна з основних причин, що унеможливлює зараз силову зачистку від російських бойовиків українськими армійцями окупованої території.

      Таку думку висловив кулеметник 503-го окремого батальйону морської піхоти на псевдо "Дизайнер" в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу: "Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону".  

      Знайте більше: Якою українці бачать подальшу долю окупованого Донбасу

      "Місцевих жителів Донбасу, які є симпатиками Росії, важко перевиховати після років окупації. Це одна з основних причин, яка ступорить при бажанні силової очистки від бойовиків Донбасу. Силове захоплення території і витіснення ворога за кордон можливе, але основне питання: що робити з населенням?" – сказав військовий.

      На його думку, силова очистка Донбасу від окупанта можлива, бо за шість років війни українські армійці навчились воювати. Україна також має доволі сильну підтримку Заходу. Морпіх припустив, що навряд Росія насмілиться розв'язати повномасштабну війну.

      У такому разі чому досі немає звільнення територій силовим наступом? Бо нашим політикам це невигідно. Думаю, у них геть інші інтереси, ніж відбиття ворога і повернення наших територій,
      – вважає боєць.

      Зазначимо, серед державних і громадських інститутів українці найбільше довіряють Збройним силам України – 75% опитаних

      карта окупованого Донбасу окуповані території карта ОРДЛО
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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