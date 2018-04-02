Что могло стать причиной смертельного пожара в Кемерово: выводы следователей

Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово могла стать неправильная прокладка высоковольтных проводов, идущих транзитом через батутные залы. Кроме того, люди, которые в итоге погибли, могли спастись, но они не знали, что другие двери являются разблокированными.

Соответствующую информацию обнародовал Следственный комитет России в видео, созданном по итогам рабочей поездки в Кемерово.

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"Кабели высокого напряжения. Нарушая все правила, их было проложено транзитом через зал батутного центра. Причина пожара, вероятно, – короткое замыкание", – отметил в своем докладе голове СК Александру Бастрыкину руководитель группы следователей-криминалистов.

Кроме того, следователи опросили очевидцев, которые заметили, что пучок из проводов свисал фактически над ванной батутного центра, которая была заполнена легковоспламеняющимися материалами, а именно мягким наполнителем сухого бассейна.

"По одной из версий, взрослые и дети, которые смотрели мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют вести себя все инструкции. Но само ожидание спасателей обернулось для них смертью", – подчеркивается в закадровом тексте видео.

Также в Следственном комитете отметили, что большинство из тех, кто находился в кинозале, умерли в результате отравления продуктами горения, так как не могли выйти из зала.

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Их тела обнаружены перед одной из дверей, ориентированной в сторону очага пожара. При этом вторые двери в зал оставались разблокированными и через них можно было бы спастись, но зрители ждали пожарных и не догадались эвакуироваться через другой выход ", – добавляют в ведомстве.

СК РФ подвел итоги рабочей поездки в Кемерово: видео