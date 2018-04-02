21:15
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
7°C 2°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що могло стати причиною смертельної пожежі у Кемерові: висновки слідчих

574 Читать новость на русском
Пожежа у ТЦ
Пожежа у ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерові / Фото з відкритих джерел

Причиною пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" у російському Кемерові могло стати неправильне прокладання високовольтних дротів, які йшли транзитом через батутну залу. Крім того, люди, які у підсумку загинули, могли врятуватися, але вони не знали, що інші двері є розблокованими.

Відповідну інформацію оприлюднив Слідчий комітет Росії у відео, створеному за підсумками робочої поїздки до Кемерова.

Читайте також: Чому у ТЦ у Кемерові відбулися несамовиті речі: журналістка оприлюднила важливі деталі

"Кабелі високої напруги. Порушуючи всі правила, їх було прокладено транзитом через залу батутного центру. Причина пожежі, імовірно, – коротке замикання", – зауважив у своїй доповіді голові СК Олександру Бастрикіну керівник групи слідчих-криміналістів.

Крім того, слідчі опитали очевидців, які зауважили, що пучок із дротів звисав фактично над ванною батутного центру, що була заповненою легкозаймистими матеріалами, а саме м'яким наповнювачем сухого басейну.

"За однією із версій, дорослі й діти, які дивилися мультфільм у цій кінозалі, заткнули всі щілини від диму та чекали, коли їх врятують. Саме так рекомендують поводитися всі інструкції. Але саме очікування рятувальників обернулося для них смертю", – підкреслюється у закадровому тексті відео.

Також у Слідчому комітеті зауважили, що більшість із тих, хто перебував у кінозалі, померли внаслідок отруєння продуктами горіння, тому що не могли вийти із зали.

Читайте також: Родичі загиблих внаслідок пожежі у Кемерові назвали винних у трагедії

"Їх тіла виявлено перед одними з дверей, орієнтованою у бік осередку пожежі. При цьому другі двері до зали залишалися розблокованими та через них можна було б врятуватися, але глядачі чекали на пожежників і не здогадалися евакуюватися через інший вихід", – додають у відомстві.

СК РФ підбив підсумки робочої поїздки до Кемерова: відео

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Внаслідок інциденту загинули 64 особи та 79 людей постраждали.

Теги: Пожежа в Кемерові Пожежа Розслідування Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
сьогодні, 21:00 Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
Олена Булан 7350
Готівковий курс валют 2 квітня: євро і долар суттєво подешевшали
сьогодні, 19:32 Готівковий курс валют 2 квітня: євро і долар суттєво подешевшали
752
Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
сьогодні, 20:11 Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
Тетяна Бучок 127
Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
сьогодні, 19:10 Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
736
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
сьогодні, 19:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 312
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук