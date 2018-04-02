Що могло стати причиною смертельної пожежі у Кемерові: висновки слідчих

Причиною пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" у російському Кемерові могло стати неправильне прокладання високовольтних дротів, які йшли транзитом через батутну залу. Крім того, люди, які у підсумку загинули, могли врятуватися, але вони не знали, що інші двері є розблокованими.

Відповідну інформацію оприлюднив Слідчий комітет Росії у відео, створеному за підсумками робочої поїздки до Кемерова.

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"Кабелі високої напруги. Порушуючи всі правила, їх було прокладено транзитом через залу батутного центру. Причина пожежі, імовірно, – коротке замикання", – зауважив у своїй доповіді голові СК Олександру Бастрикіну керівник групи слідчих-криміналістів.

Крім того, слідчі опитали очевидців, які зауважили, що пучок із дротів звисав фактично над ванною батутного центру, що була заповненою легкозаймистими матеріалами, а саме м'яким наповнювачем сухого басейну.

"За однією із версій, дорослі й діти, які дивилися мультфільм у цій кінозалі, заткнули всі щілини від диму та чекали, коли їх врятують. Саме так рекомендують поводитися всі інструкції. Але саме очікування рятувальників обернулося для них смертю", – підкреслюється у закадровому тексті відео.

Також у Слідчому комітеті зауважили, що більшість із тих, хто перебував у кінозалі, померли внаслідок отруєння продуктами горіння, тому що не могли вийти із зали.

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"Їх тіла виявлено перед одними з дверей, орієнтованою у бік осередку пожежі. При цьому другі двері до зали залишалися розблокованими та через них можна було б врятуватися, але глядачі чекали на пожежників і не здогадалися евакуюватися через інший вихід", – додають у відомстві.

СК РФ підбив підсумки робочої поїздки до Кемерова: відео