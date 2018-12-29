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      Что может разделить Православную церковь Украины: ответ Епифания

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      Епифаний рассказал, что может разделить Православную церковь Украины
      Епифаний рассказал, что может разделить Православную церковь Украины / Фото из открытых источников

      В определенной степени Православную церковь Украины может разделить вопрос календарной реформы, то есть переход к празднованию Рождества по новому стилю. Пока не все украинцы понимают ее содержание.

      Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью "Прямому".

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      Как писал 24 канал, о вопросах изменения даты празднования Рождества Епифаний говорил уже не раз. Так, ранее глава ПЦУ подчеркивал, что новосозданная церковь Украины может перейти на новый стиль, если на это согласится украинский народ.

      На этот раз митрополит отметил, что при начале строительства Православной церкви Украины важно избежать вопросов, которые разделяют. Так, переход к празднованию Рождества по новому стилю, 25 декабря, спровоцирует споры.

      "Календарный вопрос сейчас тоже в определенной степени может разделить украинскую церковь", – сказал Епифаний.

      При этом митрополит подчеркнул, что этот вопрос является болезненным, потому что не все украинцы до конца понимают календарную реформу.

      Мы верим в то, что в будущем, когда украинцы в большинстве будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, церковь откликнется на этот запрос украинского общества,
      – отметил глава ПЦУ.

      Напомним, еще до проведения Объединительного собора, в середине ноября, пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. После создания Единой православной церкви Украины, митрополит Епифаний сказал, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока не ко времени.

       

      Как создавали единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Что известно о митрополите Епифании?​Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он явлется молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Епифаний Томос Религия
      Источник: 24 Канал
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