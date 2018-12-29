Що може розділити Православну церкву України: відповідь Епіфанія

Певною мірою Православну церкву України може розділити питання календарної реформи, тобто перехід до святкування Різдва за новим стилем. Наразі не всі українці розуміють її зміст.

Про це предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю "Прямому".

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Як писав 24 канал, про питання зміни дати святкування Різдва Епіфаній говорив вже не раз. Так, раніше глава ПЦУ наголошував, що новостворена церква України може перейти на новий стиль, якщо на це погодиться український народ.

Цього разу митрополит зазначив, що при початку будівництва Православної церкви України важливо уникнути питань, які розділяють. Так, перехід до святкування Різдва за новим стилем, 25 грудня, спровокує суперечки.

"Календарне питання зараз теж певною мірою може розділити українську церкву", – сказав Епіфаній.

При цьому митрополит наголосив, що це питання є болючим, тому що не всі українці до кінця розуміють календарну реформу.

Ми віримо в те, що у майбутньому, коли українці у більшості будуть бажати святкувати Різдво Христове за новим стилем, церква відгукнеться на цей запит українського суспільства,

– наголосив глава ПЦУ.

Нагадаємо, ще до проведення Об’єднавчого собору, у середині листопада, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Після створення Єдиної православної церкви України, митрополит Епіфаній сказав, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.