23:41
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Що може розділити Православну церкву України: відповідь Епіфанія

      573 Читать новость на русском
      Епіфаній розповів, що може розділити Православну церкву України
      Епіфаній розповів, що може розділити Православну церкву України / Фото з відкритих джерел

      Певною мірою Православну церкву України може розділити питання календарної реформи, тобто перехід до святкування Різдва за новим стилем. Наразі не всі українці розуміють її зміст.

      Про це предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю "Прямому".

      Читайте також: Епіфаній розповів про подальшу долю Софійського собору в створенні ПЦУ

      Як писав 24 канал, про питання зміни дати святкування Різдва Епіфаній говорив вже не раз. Так, раніше глава ПЦУ наголошував, що новостворена  церква України може перейти на новий стиль, якщо на це погодиться український народ.

      Цього разу митрополит зазначив, що при початку будівництва Православної церкви України важливо уникнути питань, які розділяють. Так, перехід до святкування Різдва за новим стилем, 25 грудня, спровокує суперечки.

      "Календарне питання зараз теж певною мірою може розділити українську церкву", – сказав Епіфаній.

      При цьому митрополит наголосив, що це питання є болючим, тому що не всі українці до кінця розуміють календарну реформу.

      Ми віримо в те, що у майбутньому, коли українці у більшості будуть бажати святкувати Різдво Христове за новим стилем, церква відгукнеться на цей запит українського суспільства,
      – наголосив глава ПЦУ.

      Нагадаємо, ще до проведення Об’єднавчого собору, у середині листопада, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Після створення Єдиної православної церкви України, митрополит Епіфаній сказав, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі. 

       

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      Теги: Новини політики Новини України Релігія Томос Епіфаній Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 29 грудня: Заборона українських товарів, заборона салютів, "заборона" на Мальдіви
      сьогодні , 22:01 Головні новини 29 грудня: Заборона українських товарів, заборона салютів, "заборона" на Мальдіви
      2773
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      сьогодні , 22:00 Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      Наталія Лебідь 86
      Переговори з Росією – повна маячня
      сьогодні , 15:03 Переговори з Росією – повна маячня
      Артем Овдієнко 1438
      Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      сьогодні , 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      Юлія Михайлова 2376
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук