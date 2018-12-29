20:32
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Епіфаній розповів про подальшу долю Софійського собору в створенні ПЦУ

      417 Читать новость на русском
      Епіфаній розповів про роль Софійського собору в ПЦУ
      Епіфаній розповів про роль Софійського собору в ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Митроплит Епіфаній наголосив, що Софія Київська – історичний кафедральний собор київських митрополитів. Він буде слугувати в майбутньому офіційним кафедральним собором для предстоятеля єдиної помісної православної церкви.

      Про це глава ПЦУ повідомив "Прямому".

      Читайте також: Епіфаній назвав умову, за якої Православна церква України святкуватиме Різдво 25 грудня

      Так, у храмі проводитимуться богослужіння "по великих церковних святах та по великих історичних святах".

      Ми віримо в те, що цей історичний кафедральний собор київських митрополитів буде слугувати в майбутньому офіційним кафедральним собором для предстоятеля вже єдиної помісної православної церкви. Це історична правда. Ми повинні цю святиню використовувати для молитв,
      – сказав митрополит.

      До слова, раніше митрополит Київський Епіфаній розповів, що на посаді предстоятеля Православної церкви України має виконати три головні завдання – об'єднати усіх навколо київського престолу, створити відповідні керівні органи церкви та бути прикладом для інших.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      Теги: Релігія Томос Православна церква України Епіфаній Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Передача Андріївської церкви Константинополю: Україна на крок ближче до Томосу?
       18 жовтня , 16:30
      Шахтарі озвучили свої вимоги до влади
       22 квітня 2015 , 15:32
      Український тренер розкритикував арбітра: Якщо жінка не розбирається у футболі – їй треба народжувати дітей, а не судити
       27 серпня , 00:00
      Перший тест-драйв Tesla Roadster 2020 року показали на відео
       27 серпня , 16:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук