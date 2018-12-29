Епіфаній розповів про подальшу долю Софійського собору в створенні ПЦУ

Митроплит Епіфаній наголосив, що Софія Київська – історичний кафедральний собор київських митрополитів. Він буде слугувати в майбутньому офіційним кафедральним собором для предстоятеля єдиної помісної православної церкви.

Про це глава ПЦУ повідомив "Прямому".

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Так, у храмі проводитимуться богослужіння "по великих церковних святах та по великих історичних святах".

Ми віримо в те, що цей історичний кафедральний собор київських митрополитів буде слугувати в майбутньому офіційним кафедральним собором для предстоятеля вже єдиної помісної православної церкви. Це історична правда. Ми повинні цю святиню використовувати для молитв,

– сказав митрополит.

До слова, раніше митрополит Київський Епіфаній розповів, що на посаді предстоятеля Православної церкви України має виконати три головні завдання – об'єднати усіх навколо київського престолу, створити відповідні керівні органи церкви та бути прикладом для інших.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.