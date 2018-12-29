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      Епифаний рассказал о дальнейшей судьбе Софийского собора в создании ПЦУ

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      Епифаний рассказал о роли Софийского собора в ПЦУ
      Епифаний рассказал о роли Софийского собора в ПЦУ / Фото из открытых источников

      Митроплит Епифаний отметил, что София Киевская – исторический кафедральный собор киевских митрополитов. Он будет служить в будущем официальным кафедральным собором для предстоятеля единой поместной православной церкви.

      Об этом глава ПЦУ сообщил "Прямому".

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      Да, в храме будут проводиться богослужения "по большим церковным праздникам и по большим историческим праздниках".

      Мы верим в то, что этот исторический кафедральный собор киевских митрополитов будет служить в будущем официальным кафедральным собором для предстоятеля уже единой поместной православной церкви. Это историческая правда. Мы должны эту святыню использовать для молитв,
      – сказал митрополит.

      К слову, ранее митрополит Киевский Епифаний рассказал, что в качестве предстоятеля Православной церкви Украины должен выполнить три главные задачи – объединить всех вокруг киевского престола, создать соответствующие органы церкви и быть примером для других.

      Как создавали единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Что известно о митрополите Епифании?
      Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он явлется молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Томос Православная церковь Украины Епифаний
      Источник: 24 Канал
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