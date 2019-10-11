Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение

После провозглашения независимости Украины в обращение ввели временную денежную единицу "рубль", которая просуществовала всего 5 лет. Впоследствии в 1996 году появилась гривна. Что можно было купить за 10 гривен тогда, а что сейчас – читайте в нашем материале.

В начале своего пути гривна была крепкой валютой. Средняя заработная плата в 1996 году составляла 130 гривен или 73 доллара. Один "зеленый" 23 года назад стоил лишь 1,77 гривны.

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Сегодня средняя зарплата в Украине 10 000 гривен, а доллар (по состоянию на 11 октября) стоит 24,53 гривен.



10 гривень в 1996 году и в 2019 10 гривень в 1996 году и в 2019

Что можно было купить за 10 гривен в 1996 и 2019: сравнение

31 батон

Один батон в 1996 году стоил 32 копейки, поэтому на 10 гривен можно было купить 31 батон. Сейчас батон стоит от 10 до 15 гривен.



Цена батона значительно выросла

11 литров молока

Литр молока стоил 90 копеек, на 10 гривен можно было позволить 11 литров молока. Сегодня цена молока колеблется от 20 до 40 гривен.



В таких бутылках продавали молоко в 1996 году

Почти 5 литров сметаны

За пол-литра сметаны в 1996 году надо было отдать 1,5 гривны. На десять гривен получаем 4,5 литра. По состоянию на 2019 год пол-литра сметаны стоит от 30 гривен.



Сметану люди покупали на местных рынках

2,5 килограммов мяса

Килограмм мяса стоил тогда 4 гривны, а значит за 10 гривен вы могли купить 2,5 кг мяса. Сейчас килограмм мяса стоит от 100 гривен.



Мясо значительно выросло в цене

2 килограмма масла

Одна 200-граммовая упаковка масла стоила гривну. На десять гривен выходило 10 таких упаковок. Сегодня упаковка масла стоит от 50 гривен.



В 1996 году можно было купить 10 упаковок масла

Почти 6 литров масла

Литр рафинированного подсолнечного масла стоил 1,8 гривни, и на 10 гривен, соответственно, можно было купить 5,5 литров. Сегодняшняя цена – около 50 гривен.



Сегодня за 10 гривен купить масло невозможно

16 килограммов гречки

Килограмм гречки стоил 60 копеек. За 10 гривен можно было купить 16,5 килограммов крупы. Сейчас килограмм стоит около 40 гривен.



Гречка значительно подорожала

33 килограмма картофеля

В 1996 году килограмм картофеля стоил 30 копеек, а на 10 гривен получалось 33 килограмма. Сегодня за килограмм надо отдать около 15 гривен.



Картошка стоила 30 копеек за килограмм

12 плиток шоколада

Плитка шоколада стоила 80 копеек. На 10 гривен выходило 12 плиток шоколада. В 2019 1 плитка стоит от 18 гривен.



Шоколад в 1996 году

16,5 литров бензина

Литр бензина стоил 60 копеек. На 10 гривен выходило 16,5 литров бензина. Сегодня цена за литр – почти 29 гривен.



Цена за литр бензина возросла

33 килограмма соли

Один килограмм соли имел цену в 30 копеек. Соответственно за 10 гривен выходило 33 килограмма. Сегодня за упаковку соли надо отдать около 10 гривен.



Сегодня за 10 гривен можно купить только 1 упаковку соли

Поэтому все, что вы можете купить в 2019 году за 10 гривен – это килограмм соли. Кстати, чтобы оплатить месячную аренду коммунальных услуг, проживая в однокомнатной квартире, нужно было иметь только 20 гривен.



Курсы валют в 1996 году